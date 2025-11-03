Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Sem consenso
Notícia

Prefeitos criticam proposta de concessão de rodovias do bloco 1 e falam em "exagero de pedágios"

Projeto do Piratini prevê 23 pórticos de cobrança e investimento de R$ 6,4 bilhões em 30 anos; ausência de tarifa na RS-118 causa desconforto entre gestores do Interior

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS