Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Campos de Cima da Serra
Prefeito e vice de Bom Jesus são absolvidos pelo TRE em processo que pedia cassação de mandatos

Decisão manteve entendimento da primeira instância de que Frederico Arcari "Lico" Becker e Manuela Barcellos, ambos do PP, não fizeram compra de votos em 2024

Henrique Ternus

