Prefeito e vice de Bom Jesus são absolvidos pelo TRE em processo que pedia cassação de mandatos

Frederico Arcari Becker (PP) foi eleito prefeito de Bom Jesus em 2024. Guerreiro / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) manteve o entendimento da primeira instância e absolveu o prefeito de Bom Jesus, Frederico Arcari "Lico" Becker (PP), e a vice, Manuela Barcellos, da ação que pedia a cassação da chapa. Mesmo com parecer favorável do Ministério Público Eleitoral para condenar a dupla por suposta compra de votos, os desembargadores negaram recurso da coligação adversária.

A ação, movida pelo MDB, acusava a dupla vencedora de captação ilícita de sufrágio — a popular compra de votos — a partir de supostas promessas feitas a eleitores. Entre elas, compra de veículo, reforma de banheiro e distribuição de cestas básicas e vale compras. Em primeira instância, a Justiça Eleitoral refutou as acusações por não encontrar "qualquer prova que vincule os representados (o prefeito e a vice) à prática de compra de votos".

No parecer encaminhado ao TRE, após recurso do MDB, o Ministério Público Eleitoral argumentou que os elementos apresentados "permitem assegurar que os recorridos compraram votos por meio de dinheiro em espécie", e categorizou as provas como "robustas".

Em defesa de Lico e Manuela, o advogado Lucas Lazari argumentou que as testemunhas que teriam feito as denúncias são ligadas aos candidatos do MDB e estariam mentindo.

O desembargador relator Volnei dos Santos Coelho manteve o entendimento da primeira instância, de que não há provas concretas de compra de votos. O recurso do MDB foi negado por unanimidade.

Cachoeirinha