Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Quase lá
Notícia

PP dá como certa a filiação de Any Ortiz e projeta candidatura a prefeita de Porto Alegre

Deputada do Cidadania tem sido cortejada por diferentes partidos, em especial o MDB

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS