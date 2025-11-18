PP dá como certa a filiação de Any Ortiz e projeta candidatura a prefeita de Porto Alegre

Guilherme Pasin, Any Ortiz, Mônica Leal e Mauro Pinheiro posaram para fotos em evento na noite desta segunda-feira (17). Josh Bitencourt / Divulgação

Sem condições de continuar no Cidadania, partido que corre o risco de não ultrapassar a cláusula de barreira na eleição de 2026, a deputada federal Any Ortiz está cada vez mais próxima do Progressistas (PP). Na segunda-feira à noite, no jantar de entrega do Carrinho Agas, no Grêmio Náutico União, a deputada foi tratada como companheira de partido pelos líderes do PP e posou sorridente para fotos com o deputado Guilherme Pasin, a secretária de Transparência, Mônica Leal, e o vereador Mauro Pinheiro.

O projeto do PP é fazer da Any sua candidata à sucessão do prefeito Sebastião Melo em Porto Alegre, na eleição de 2028. Em outubro, ela concorrerá a mais um mandato de deputada federal e a expectativa no partido é de que ajude a aumentar o tamanho da bancada, hoje com apenas três deputados (Pedro Westphalen, Covatti Filho e Afonso Hamm).

A deputada vem sendo cortejada por outros partidos, especialmente pelo MDB, também com a sinalização de que, se migrar, será candidata natural à sucessão de Melo. A favor do PP pesa o fato de que, na eleição presidencial, o partido apoiará um adversário do presidente Lula, enquanto o MDB poderá se aliar ao PT.

A se confirmar a filiação ao PP, a ideia é que Any seja indicada para comandar o partido em Porto Alegre. Forte no Interior, com o maior número de prefeituras sob seu comando, o PP nunca conseguiu bons resultados na Capital.

_ Estamos muito próximos mesmo de ter a deputada Any. É uma grande deputada, com pautas muito afinadas com as nossas. Faz muito sentido andarmos próximos. Vamos dizer que entre o céu e a terra, já tiramos o trem de pouso do chão. Seria uma honra tê-la em nosso convívio _ elogia Pasin.

Destaque

Entre os premiados do Carrinho Agas, o deputado Guilherme Pasin recebeu o troféu como destaque político do ano: