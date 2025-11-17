Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Sombras no ar
Opinião

Por que projeto de combate às facções pode acabar favorecendo criminosos

Texto do relator Guilherme Derrite cerceia ação da Polícia Federal e dificulta asfixia financeiras do crime organizado

