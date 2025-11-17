Piratini lança programa para modernizar e digitalizar prefeituras gaúchas

Danielle Calazans apresentou novidade destinada aos municípios gaúchos. Mauricio Tonetto / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Para apoiar as prefeituras gaúchas na modernização das estruturas, além de garantir uma igualdade tecnológica entre os municípios, o governo do Estado lançou o programa RS+Digital. O anúncio no Palácio Piratini, nesta segunda-feira (17) foi conduzido pela secretária do Planejamento, Danielle Calazans, ao lado do governador Eduardo Leite.

O programa já está disponível para adesão dos 497 municípios do RS e é totalmente gratuito. O RS+Digital está estruturado em três pilares:

Processos digitais seguros: prevê a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), uma plataforma que substitui o papel e agiliza a tramitação de processos internos. Além disso, o sistema aumenta a transparência do poder público e integra a estrutura das prefeituras ao fluxo do Estado.

Serviços digitais: o novo programa anunciado permite que os municípios integrem seus serviços ao portal rs.gov.br, que agrega cerca de 700 serviços digitais, incluindo a assistente virtual GurIA.

Inteligência artificial e gestão inteligente: o governo quer auxiliar os municípios a fortalecer sua capacidade de gestão, com apoio em planejamento estratégico, gestão por resultados, inteligência territorial, uso do Mapa Único do Plano Rio Grande, modernização das compras públicas e ferramentas de dados para decisões mais precisas.

Já durante o evento no Piratini, representantes de 30 municípios formalizaram adesão ao programa, com a assinatura dos termos de cooperação, o que foi celebrado pela secretária Danielle.