Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

RS+Digital
Notícia

Piratini lança programa para modernizar e digitalizar prefeituras gaúchas

Anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (17) pela secretária do Planejamento, Danielle Calazans, e governador Eduardo Leite

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS