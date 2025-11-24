Pedágios enfrentam resistência em audiências públicas

RS-118 faz parte do Bloco 1, mas não terá pedágio. Duda Fortes / Agencia RBS

Duas audiências públicas para discutir a concessão de rodovias do chamado Bloco 1, que reúne estradas da Serra, Região Metropolitana e Litoral Norte, serão realizadas nesta terça-feira (25). A primeira em Gravataí, às 9h30min, e a segunda em Novo Hamburgo, às 15h30min. A se julgar pelas audiências anteriores, nesse e em outros blocos, a temperatura do debate será elevada. A população pode mandar contribuições de forma remota.

Instigados por deputados que sabem da impopularidade dos pedágios e estão de olho na eleição do ano que vem, prefeitos dos municípios afetados pelas concessões passaram a ser a maior preocupação do governo. Antes das audiências públicas, o secretário responsável pelas parcerias, Pedro Cappelupi, se reúne com os prefeitos, explica a necessidade de fazer a concessão, já que o poder público não tem dinheiro para os investimentos necessários.

Os técnicos saem com a sensação de que terão os prefeitos como aliados, mas logo descobrem que não: os deputados desconstroem o discurso oficial com argumentos populistas, como o de que basta vontade política para duplicar rodovias, implantar terceiras faixas ou construir pontes.

Como o governo se propõe a destinar R$ 1,5 bilhão do Funrigs para a execução de obras emergenciais e assim reduzir o valor do pedágio, deputados, prefeitos, vereadores e população em geral adotam o discurso de que bastaria colocar esse dinheiro diretamente nas obras e tudo estaria resolvido. Não é verdade. Remendos é o que sucessivos governos vêm fazendo, sem uma mudança estrutural na qualidade das rodovias, que nem de longe podem ser comparadas com as do Paraná ou de São Paulo, que fizeram concessões antes, executaram as obras necessárias e hoje cobram o pedágio de manutenção.

Os deputados contrários às concessões alegam que o preço de partida é alto demais e que poderia começar com um valor mais baixo. É possível, desde que sejam suprimidas obras previstas inicialmente — ou retardadas intervenções mais caras. A fórmula de cálculo não é simples. Se o valor for muito baixo, desestimula a participação e a licitação corre o risco de dar deserta ou ter apenas um interessado, como ocorreu no bloco 3, na Serra.

Até o que deveria ser visto como uma vantagem, que é a cobrança por trecho utilizado, vira argumento contra a concessão. Para que o usuário que usa apenas um trecho da estrada não pague o valor total de quem trafega por toda a extensão, é preciso instalar mais pórticos de cobrança do sistema free flow, o que se torna impopular.

O Bloco 1 é composto por 454 quilômetros de extensão. Prevê a construção de uma nova rodovia, a ERS-010, e inclui trechos das estradas RS-020, RS-040, RS-115, RS-118, RS-235, RS-239, RS-466 e RS-474. Não haverá cobrança de pedágio na RS-118, cuja duplicação será subsidiada pelos usuários das demais rodovias.