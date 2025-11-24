Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Debate acalorado 
Análise

Pedágios enfrentam resistência em audiências públicas

Concessão de rodovias do Bloco 1 será discutida nesta terça-feira em Gravataí e Novo Hamburgo

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS