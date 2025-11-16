PDT lança Juliana Brizola ao Piratini: “Não considero nenhuma outra candidatura”

Ex-deputada negocia alianças com centro e esquerda. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A convenção do PDT de Porto Alegre, neste sábado (15), marcou o lançamento da pré-candidatura de Juliana Brizola ao Palácio Piratini. Impulsionada pelo bom desempenho nas pesquisas, a ex-deputada reafirmou a intenção de formar uma aliança com partidos de centro e esquerda e descartou concorrer a vice-governadora ou ao Senado.

— Não considero nenhuma outra candidatura — cravou.

No discurso aos correligionários que lotaram o plenário da Câmara Municipal, Juliana se disse disposta a atrair “todas as forças políticas que quiserem sentar na mesa para o diálogo” e que a prioridade deve ser “impedir que o fascismo governe o Estado”, em referência indireta a Luciano Zucco (PL).

Na tribuna, Juliana também alfinetou o governo Leite, ao dizer que a educação do Estado está um “descalabro”, e o PT, frisando que a estratégia deve ser pensada para os dois turnos:

— Quero ver deixar a vaidade de lado para realmente ganhar a eleição contra a extrema-direita. Chegar no segundo turno é fácil, quero ver ganhar a eleição.

O presidente nacional do partido, Carlos Lupi, que negocia com o presidente Lula o apoio do PT a Juliana, admitiu que esse é o caminho mais viável no momento.

— Tenho uma boa conversa com o governador (Leite), agora é claro que é mais fácil a gente ter uma aliança que se repete no quadro nacional e no quadro regional. Essa é minha prioridade — relatou Lupi.

Além dos pedetistas, compareceram ao ato representantes de PT, PCdoB, PSB, PSDB, União Brasil e Avante. As ausências mais sentidas foram dos deputados estaduais, que integram a base de apoio a Leite na Assembleia. Entre os quatro eleitos e dois suplentes que exercem mandato, apenas Gerson Burmann compareceu.

Contraste

O entusiasmo de Juliana Brizola no lançamento da candidatura contrastou com a tristeza sentida neste domingo (16), com a morte da avó, Dóris Daudt, causada por um acidente vascular cerebral (AVC).

Juliana vivia com a avó, de 99 anos, e era responsável pelos cuidados com a idosa.