Pasin comemora unanimidade na aprovação de projeto que estimula dragagem de rios

Por unanimidade, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei do deputado Guilherme Pasin (PP), que cria a Política Estadual de Apoio e Fomento ao Desassoreamento. A proposta tem por objetivo estimular a dragagem de rios, arroios e outros corpos hídricos com o objetivo de prevenir e minimizar os danos provocados por enchentes.
O texto abre caminho para que municípios e a iniciativa privada também façam a limpeza do leito de rios sob responsabilidade do Estado, além de incentivar o aproveitamento econômico de sedimentos retirados e a recomposição da mata ciliar.
— Prevenir não é mais uma opção, é uma necessidade. As enchentes mostraram o quanto custa ficar apenas reagindo. Com este projeto, o Rio Grande do Sul passa a ter uma política de Estado, contínua e estruturada, com orçamento definido, apoio técnico e científico aos municípios, recuperação ambiental e aproveitamento dos sedimentos removidos como forma de compensação — disse Pasin, que comemora o apoio unânime dos colegas.