Pasin comemora unanimidade na aprovação de projeto que estimula dragagem de rios

Deputado é autor da proposta aprovada na sessão de terça-feira (18). Porthus Junior / Agencia RBS

Por unanimidade, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei do deputado Guilherme Pasin (PP), que cria a Política Estadual de Apoio e Fomento ao Desassoreamento. A proposta tem por objetivo estimular a dragagem de rios, arroios e outros corpos hídricos com o objetivo de prevenir e minimizar os danos provocados por enchentes.

O texto abre caminho para que municípios e a iniciativa privada também façam a limpeza do leito de rios sob responsabilidade do Estado, além de incentivar o aproveitamento econômico de sedimentos retirados e a recomposição da mata ciliar.