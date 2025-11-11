Parque Linear da Doca, em Belém, é inspiração para revitalizar Arroio Dilúvio

Em Belém, Melo visitou o complexo Porto do Futuro, uma área de 50 mil metros quadrados em que foram revitalizados armazéns históricos, dando lugar a museus e restaurantes. X @sebastiaomelo / Reprodução

Legado da COP30 para Belém, a revitalização do Parque Linear da Doca deve servir de inspiração para o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que planeja, até o fim do seu mandato, dar o pontapé inicial nas obras de renovação do Arroio Dilúvio. A previsão foi informada durante entrevista ao Gaúcha Atualidade, direto da conferência do clima.

No Pará, Melo conheceu o espaço que ocupa cerca de um quilômetro no centro da capital paraense, com ciclovia, quiosques, mirantes, paisagismo e sistema de drenagem, integrado ao Porto de Belém e à Estação das Docas — uma versão nortista do Cais Embarcadero.

O que o prefeito chamou de "uma boa experiência" deve ser replicado na capital gaúcha, por meio de uma Operação Urbana Consorciada (OUC).

O instrumento, inédito em Porto Alegre, flexibiliza regras de ocupação do solo e autoriza construção de prédios mais altos. A prefeitura concede às construtoras o direito de construir mais do que o previsto para determinado terreno, e, em contrapartida, as empresas e investidores viabilizam um fundo que financia as obras de revitalização, despoluição e desassoreamento do arroio.

— Nós lançamos esse projeto na Europa e, semana passada, eu autorizei o secretário Germano (Bremm, do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade) a buscar R$ 202 milhões no BNDES. Aliás, estou aguardando uma agenda aqui na própria COP para falar com a Tereza Campello (diretora do banco) sobre isso, mas está bem encaminhado, que é a primeira fase — explica.

Em projeto apresentado no ano passado, a prefeitura estima que a revitalização dos cerca de 11 quilômetros do Arroio Dilúvio ao longo da Avenida Ipiranga deva custar algo em torno de R$ 4 bilhões. Para o parque linear em Belém foram investidos R$ 310 milhões.

— A operação consorciada começa com dinheiro público e depois ela tem uma parceria privada, que é o fundo que é constituído da operação consorciada urbana e que faz com que você constitua o parque linear. Então, como a orla levou tantos anos, eu quero ser o prefeito que deixe, pelo menos, o pontapé inicial desse processo, porque isso é uma obra de cidade, não é uma obra de governo. Quando eu falo do parque linear, claro que envolve despoluir o Dilúvio — reforça o prefeito.

Plano de adaptação climática

Sebastião Melo também falou sobre sua expectativa em torno da COP30, onde, nesta quarta-feira (12), vai apresentar o caderno com o planejamento climático para Porto Alegre. Com 75 páginas, o plano aborda 30 ações prioritárias para adaptar a cidade a eventos extremos, dentre seis ameaças identificadas (tempestades, inundação, deslizamentos e erosão, secas, ondas de calor e proliferação de vetores de doenças) e mitigar impactos dos gases de efeito estufa.

— A gente vem preparando a cidade desde 2021 com muitos temas invisíveis, que as pessoas não discutem, mas que são importantes, que são o inventário do gás estufa, as áreas de risco, o nosso escritório meteorológico, as estações de medição de ar, tudo isso. Agora, o povo quer saber das obras físicas, e nós avançamos muito. Primeiro foi colocar a cidade de pé. O mundo tem desastres, a gente sabe as dificuldades que passam para levantar uma cidade. A cidade está funcionando, nós perdemos a arrecadação no primeiro momento, mas voltamos os empregos, a questão dos eventos, da economia.

Com fortes críticas, Melo cobrou por um federalismo climático, ao defender que não se faz transição climática sem recurso. O prefeito quer ajuda dos países mais ricos para que os municípios tenham capacidade de enterrar fios, tratar esgoto e fazer drenagem urbana.