Paim se emociona com homenagem em Caxias e se diz motivado para disputar reeleição ao Senado

Emocionado com apelos para disputar reeleição, Paulo Paim afirmou que encerrou dia "mais motivado". Thales Comerlato Castagna / Câmara Caxias / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Paulo Paim já está com um pé dentro da candidatura à reeleição para o Senado. Após receber o Prêmio Caxias, da Câmara de Vereadores da cidade onde passou a quarta-feira (19), o senador do PT enfatizou, em um discurso emocionado, que encerrou o dia "mexido" pelo carinho que recebeu e "mais motivado" do que quando chegou.

— Esse momento aqui, por tudo o que aconteceu durante esse dia, vocês podem crer que eu estou me mexendo por dentro, a alma diz "fica do lado do povo", o coração diz "o povo está pedindo, fica". Vou decidir nas instâncias partidárias. Eu confesso que não decidi, ainda, mas depois desse dia aqui na minha cidade natal, estou mais para ficar do que para sair — discursou, sob gritos de "fica, Paim".

À coluna, Paim confirmou que está próximo de tomar uma decisão. A palavra derradeira deve sair após encontro entre ele, o deputado e presidente estadual do PT, Valdeci Oliveira, o deputado Paulo Pimenta (que disputa espaço com Paim para ser candidato ao Senado) e Edegar Pretto, pré-candidato a governador.

Segundo o senador, o presidente estadual quer realizar a agenda entre o quarteto "mais tardar na segunda (24) de manhã". Tanto Paim quanto Valdeci concordam que é preciso chegar a um acordo antes do encontro estadual do partido, marcado para o dia 30, quando a composição da chapa deve ser apresentada oficialmente.

Paim passou a quarta-feira cumprindo agendas em Caxias do Sul, reunido com movimentos sindicais, correligionários e líderes partidários, com quem tratou principalmente sobre pautas ligadas à igualdade racial e ao fim da escala 6x1. O deputado Pepe Vargas (PT) acompanhou o senador nas agendas e relata que Paim fica emocionado a cada mensagem de carinho e apoio que recebe.

— Tem uma parcela significativa de movimentos que tem levantado essa questão da reeleição, não é de agora, e Paim tem sido muito franco. Ele fica bem emocionado quando as pessoas falam da importância de tudo o que ele já fez, da trajetória dele. Acho que a questão da idade não afeta, ele está bem, está ativo, tem capacidade intelectual e física. A decisão é fundamentalmente dele — avaliou o presidente da Assembleia Legislativa.

Paim não conseguiu esconder os olhos marejados durante os discursos na Câmara de Caxias. Presidente do Legislativo, o vereador Lucas Caregnato (PT) resgatou a trajetória do senador desde sua infância e lembrou que, atualmente, Paim é o único negro no Senado. A sessão solene para entrega da honraria foi descrita como "inesquecível" pelo senador, que está cada vez mais próximo de revisar sua decisão sobre aposentadoria.