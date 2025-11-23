Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Beleza e qualidade
Opinião

O que a pesquisa tem a ver com os pêssegos que você come

Eldorado do Sul abriga uma estação experimental da UFRGS que deveria ganhar o título informal de patrimônio da Humanidade

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS