O que a pesquisa tem a ver com os pêssegos que você come

Pesquisadores transformam a pesquisa em frutas mais resistentes às pragas. Rosane de Oliveira / Agencia RBS

Em um país que não valoriza a pesquisa científica, temos de exaltar quem trabalha para garantir a qualidade dos alimentos que consumimos sem pensar como se chegou ao pêssego perfeito, à maçã que se adaptou a um clima que não é o ideal, às uvas que enfeitam nossas mesas de Natal.

No Parque Eldorado, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, a UFRGS tem uma Estação Experimental que deveria merecer o título informal de Patrimônio da Humanidade.

Conheci um pouco desse trabalho na manhã de sábado (22), ciceroneada pelos professores Paulo Vitor Dutra de Souza, diretor da Faculdade de Agronomia e Zootécnica da UFRGS, Gilmar Marodin, seu antecessor, e Michael Mazurana, diretor da Estação Experimental.

Poucas vezes uma manhã de sábado foi tão produtiva. Minha irmã e eu circulamos entre os pessegueiros coloridos de frutas perfeitas, o pomar de maçãs que logo estarão maduras e outras plantas do laboratório a céu aberto, onde futuros agrônomos têm suas aulas práticas e os alunos de mestrado e doutorado transformam a pesquisa em alimentos mais resistentes às pragas.

Pomares se espraiam por boa parte da Estação Experimental da UFRGS. Rosane de Oliveira / Agencia RBS

De quebra, tivemos uma aula de poda, raleio e combate aos fungos que afetam os pomares.

Foi impossível não falarmos sobre o absurdo do ensino à distância para cursos como os de Agronomia e Veterinária.

Como pode um profissional aprender sobre pêssegos, maçãs, ameixas, uvas, kiwis, caquis, peras, laranjas e bergamotas sem ter o contato direto com as espécies e sem treinar a poda com a tesoura na mão? O mesmo vale para trigo, soja, arroz, feijão.

A Embrapa, em diferentes unidades, faz pesquisas de melhoramento genético e nos brinda com produtos que parecem feitos por inteligência artificial.

Também fiquei me perguntando por que os governos investem tão pouco em pesquisa - a própria Estação Experimental da UFRGS deveria ganhar mais investimentos para continuar sendo esse laboratório de excelência e acolher alunos que fazem os verdadeiros cursos de Agronomia, Zootecnia e Veterinária.

Não se pode formar profissionais dessa área sem a vivência dos enxertos e suas particularidades.

Pêssegos Rubimel têm uma casca aveludada em que predominam o amarelo e o vermelho. Rosane de Oliveira / Agencia RBS

Se eu não visse a coleção de pessegueiros e não experimentasse o pêssego Rubimel, diria, vendo as fotos, que não podem ser reais. Mas são.

Por fora, uma casca aveludada em que predominam o amarelo e o vermelho. Por dentro, uma polpa amarela e doce, que põe por terra a lenda de que pêssegos amarelos só são bons para conservas. Nunca tinha comigo um pêssego tão saboroso, com polpa amarela, firme e doce.

Com os três professores, aprendi que é possível cultivar maçãs nesta região que não tem as horas de frio exigida por variedades como Fuji e Gala. A Eva, que deve estar madura no final de dezembro, adaptou-se a este microclima que se julgava inadequado.