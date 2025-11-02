Novos pedágios terão influência na campanha eleitoral de 2026

Leite apresentou planos para bloco 1 e anunciou edital do bloco 2 em entrevista coletiva. Vitor Rosa / Secom/Governo do RS/Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Detalhado na semana passada pelo governador Eduardo Leite, o plano de conceder mais de 850 quilômetros de rodovias para a iniciativa privada tem potencial para se tornar um dos temas centrais da disputa eleitoral em 2026.

Dividido em dois blocos, o pacote contempla um volume inédito de R$ 12 bilhões em obras de recuperação e duplicação de rodovias e cria 47 pontos de cobrança de pedágio que serão pagos por motoristas na Região Metropolitana, no Vale do Taquari, na Serra e no Norte do Estado.

O calendário apresentado pelo Piratini estipula que o leilão do bloco 2 (Vale, Serra e Norte) ocorra em março de 2026 e a assinatura do contrato com a empresa vencedora em agosto, mês que marca o início da campanha eleitoral. Para o bloco 1, da Grande Porto Alegre, o leilão é estipulado para junho e a oficialização do contrato para dezembro.

Em entrevista coletiva, Leite deixou claro que o vice-governador Gabriel Souza — ou outro eventual nome que lidere o palanque governista — entrará na campanha com a missão de defender o projeto, mesmo ciente de que será bombardeado à esquerda e à direita.

Argumentos favoráveis não faltam: rodovias bem cuidadas reduzem o risco de acidentes e mortes, diminuem custos de fretes e tornam o Estado mais atrativo a investidores. Além disso, a nova RS-010, entre Porto Alegre e Campo Bom, será um desafogo para quem transita diariamente pela sobrecarregada BR-116.

Em contrapartida, os novos pedágios podem se traduzir em um vetor de questionamentos. Mesmo que sejam pórticos eletrônicos, nos quais o pagamento é proporcional ao trecho da estrada, são quase 50 pontos de cobrança, com tarifas consideradas altas por prefeitos e deputados.

Como o bloco 2 já vem sendo discutido desde o ano passado, a atenção recai agora sobre a Região Metropolitana, onde está um terço do eleitorado do Estado.

Serão 23 pórticos de pedágio no bloco 1, distribuídos em 454 quilômetros. Hoje, na mesma área geográfica, existem seis praças físicas de cobrança. Na prática, uma viagem entre Porto Alegre e Gramado, por exemplo, pode custar mais de R$ 50. De Campo Bom a Balneário Pinhal, a conta pode chegar perto dos R$ 60.

Caberá ao candidato do governo enfrentar o tema e tentar convencer o eleitor de que as melhorias compensam. Para a oposição, a tarefa será apresentar alternativas viáveis para reduzir as tarifas ou tirar as obras do papel sem a concessão.

Aliás

De Eduardo Leite, na coletiva, sobre o impacto político das concessões:

—Aquela discussão na década de 90, que foi muito dura aqui no Rio Grande do Sul, que dizia que um governador era o caminho, o outro era o pedágio, atrasou demais o Estado nesse processo.