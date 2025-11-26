No último ano de governo, Lula cumprirá promessa de campanha

Lei foi sancionada pelo presidente Lula. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Promessa de campanha do presidente Lula em 2022, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil só será cumprida no último ano de seu mandato. Demorou mais do que esperavam os assalariados, mas é preciso reconhecer como avanço a redução da carga que pesa sobre os ombros de quem ganha menos, compensada pela taxação de uma parcela da população que recebe acima de R$ 50 mil por mês, em média, e não pagava Imposto de Renda.

Ainda não é a justiça tributária desejada, porque a classe média segue asfixiada pela soma dos anos em que a tabela não foi corrigida pela inflação.

Na prática, quem ganha acima de R$ 7,3 mil não terá qualquer vantagem com a mudança. O ideal seria isentar a parcela até R$ 5 mil, mas aí a conta não fecharia — a menos que se ampliasse significativamente a tributação do andar de cima.

Com a isenção até R$ 5 mil, a maioria dos brasileiros deixará de pagar Imposto de Renda. Isso inclui os professores que ganham o piso nacional do magistério ou pouco mais e o grosso dos trabalhadores do setor privado, além de expressiva fatia dos servidores públicos.

As mudanças valem a partir de 2026, mas a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda foi sancionada nesta quarta-feira (26) com pompa e circunstância, numa festa sem a presença dos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, que estão em conflito com o governo e ameaçam com retaliações na forma de pautas-bombas que terão impacto nas contas públicas da União, dos Estados e dos municípios.