Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Antes tarde do que mais tarde
Análise

No último ano de governo, Lula cumprirá promessa de campanha

Presidente defendeu a redução da jornada de trabalho e a isenção da participação nos lucros

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS