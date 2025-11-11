Na COP30, RS busca se firmar como protagonista da energia verde no Brasil

COP30 ocorre até dia 21 de novembro em Belém, no Pará. Mauricio Tonetto / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul prepara uma participação estratégica na COP30, em Belém, para reforçar sua posição como protagonista na transição energética. A Invest RS — agência estadual de atração de investimentos — vai apresentar na conferência um caderno de oportunidades com projetos em energia renovável, hidrogênio verde, biogás, mobilidade elétrica e outras áreas ligadas à descarbonização. A ideia é transformar o interesse internacional em negócios concretos dentro do Estado.

Durante o evento, os representantes da Invest RS vão participar de painéis e rodadas de diálogo com governos, organismos multilaterais e empresas que buscam projetos sustentáveis no Brasil. O foco da comitiva gaúcha será apresentar o Estado como um ambiente favorável para investimentos verdes, com estrutura logística, matriz energética limpa e políticas públicas já voltadas ao desenvolvimento de uma economia de baixo carbono.

— Apresentaremos ao mundo um portfólio sólido de oportunidades em transição energética, com projetos que combinam competitividade, responsabilidade ambiental e desenvolvimento regional. Nosso objetivo é atrair investimentos que gerem impacto positivo de longo prazo e consolidem o Estado como protagonista na transição energética — destacou o vice-presidente da empresa, Eduardo Lorea, que está acompanhado da diretora de Estratégia e Inteligência, Caroline Bücker.

Nesta quarta-feira (12), a dupla participa da assinatura de uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), para implementação de planos de adaptação para municípios. Lorea e Caroline ficam em Belém até sexta-feira (14).