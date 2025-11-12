Na COP30, Pepe Vargas fala do pacto pelo desenvolvimento sustentável no RS

Depois de cruzar o Rio Grande do Sul para ouvir representantes de todas as regiões sobre desenvolvimento, sustentabilidade e transição ecológica, o presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas, atravessou o país para apresentar os resultados na COP30, em Belém. Pepe fez palestra com o tema “O desenvolvimento sustentável é agora” no espaço da Assembleia Legislativa do Pará, na zona verde da conferência climática, onde são expostas iniciativas de órgãos públicos, empresas privadas, ONGs, bancos, universidades e escolas.
O deputado contou como foram os debates e detalhou a participação popular no Pacto RS 25 e Plano de Logística Sustentável do Parlamento gaúcho. Nos seminários e reuniões, representantes dos 28 conselhos regionais de Desenvolvimento, cientistas, professores, sindicalistas e líderes da sociedade civil discutiram o tema das mudanças climáticas à luz da tragédia vivida pelo Rio Grande do Sul em 2024 e apresentaram sugestões de medidas capazes de garantir a manutenção do crescimento do Estado, respeitando o meio ambiente e reduzindo as emissões de gases do efeito estufa.
Em números, o Pacto envolveu mais de 3,7 mil pessoas, representantes de 593 organizações da sociedade civil e movimentos sociais. Entre estas, destacam-se 29 entidades ambientalistas, 73 da área cultural, 59 cooperativas e organizações ligadas à economia solidária, 166 ONGs, movimentos sociais, associações profissionais e de moradores, além de 24 canais de mídia regionais.
As discussões e as propostas serão consolidadas no Seminário de Encerramento, em 8 de dezembro, quando serão definidas diretrizes e políticas públicas para, frente à crise ambiental, buscar um crescimento da economia do Rio Grande do Sul. O documento final será enviado aos governos federal e estadual e servirá de subsídio para a Assembleia Legislativa articular e propor políticas de desenvolvimento sustentável.
Para o presidente da Assembleia, a relevância da COP30 no Brasil vai além dos grandes acordos entre os países, pois há um conjunto de troca de experiências, de boas práticas entre governos, empresas ou entidades da sociedade civil.