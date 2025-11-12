Na COP30, Pepe Vargas fala do pacto pelo desenvolvimento sustentável no RS

Pepe Vargas contou como foram os debates e detalhou a participação popular no Pacto RS 25. Leticia Solano / Divulgação

Depois de cruzar o Rio Grande do Sul para ouvir representantes de todas as regiões sobre desenvolvimento, sustentabilidade e transição ecológica, o presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas, atravessou o país para apresentar os resultados na COP30, em Belém. Pepe fez palestra com o tema “O desenvolvimento sustentável é agora” no espaço da Assembleia Legislativa do Pará, na zona verde da conferência climática, onde são expostas iniciativas de órgãos públicos, empresas privadas, ONGs, bancos, universidades e escolas.

O deputado contou como foram os debates e detalhou a participação popular no Pacto RS 25 e Plano de Logística Sustentável do Parlamento gaúcho. Nos seminários e reuniões, representantes dos 28 conselhos regionais de Desenvolvimento, cientistas, professores, sindicalistas e líderes da sociedade civil discutiram o tema das mudanças climáticas à luz da tragédia vivida pelo Rio Grande do Sul em 2024 e apresentaram sugestões de medidas capazes de garantir a manutenção do crescimento do Estado, respeitando o meio ambiente e reduzindo as emissões de gases do efeito estufa.

Em números, o Pacto envolveu mais de 3,7 mil pessoas, representantes de 593 organizações da sociedade civil e movimentos sociais. Entre estas, destacam-se 29 entidades ambientalistas, 73 da área cultural, 59 cooperativas e organizações ligadas à economia solidária, 166 ONGs, movimentos sociais, associações profissionais e de moradores, além de 24 canais de mídia regionais.

As discussões e as propostas serão consolidadas no Seminário de Encerramento, em 8 de dezembro, quando serão definidas diretrizes e políticas públicas para, frente à crise ambiental, buscar um crescimento da economia do Rio Grande do Sul. O documento final será enviado aos governos federal e estadual e servirá de subsídio para a Assembleia Legislativa articular e propor políticas de desenvolvimento sustentável.