Mourão passará dois dias no Rio Grande do Sul, tratando do fortalecimento da direita

Encontro com deputados estaduais e federais do Republicanos faz parte da agenda. Jefferson Botega / Agencia RBS

Presença rara no Estado pelo qual se elegeu senador em 2022, Hamilton Mourão (Republicanos) passará dois dias em Porto Alegre, quinta (27) e sexta-feira (28). A agenda é majoritariamente dominada por encontros políticos, com o objetivo de aumentar a representatividade da direita no Rio Grande do Sul. O deputado Elizandro Sabino, que está de saída do PRB, será recebido no escritório político de Mourão.

Além de se reunir com deputados estaduais e federais do Republicanos, em conversas separadas, o senador fará visita ao Instituto do Cérebro, ao Instituto Porto-Alegrense de Arte e Educação e terá encontros com o cardeal dom Jaime Spengler e com representantes do Hospital Santo Antônio, de São Francisco de Assis, e da Federação das Comunidades Terapêuticas do Rio Grande do Sul.

De acordo com a assessoria do senador, a movimentação de Mourão sinaliza que o Rio Grande do Sul é visto como um Estado fundamental na estratégia nacional da direita.