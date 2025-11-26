Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

De passagem
Mourão passará dois dias no Rio Grande do Sul, tratando do fortalecimento da direita

Senador, que raramente vem ao Estado, quer impulsionar a agenda conservadora

