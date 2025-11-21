Melo sanciona lei que autoriza concessão parcial do Dmae à iniciativa privada

Proposta enviada pelo prefeito foi aprovada na Câmara em outubro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O prefeito Sebastião Melo sancionou nesta sexta-feira (21) a lei que autoriza concessão parcial dos serviços do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) à iniciativa privada. A proposta foi aprovada na Câmara em outubro, por 21 votos a 14.

O texto enviado à Câmara tinha apenas uma página, mas as emendas incluídas pelos vereadores da base ampliaram o conteúdo para seis.

Com a lei em vigor, a prefeitura aguarda a conclusão dos estudos do BNDES para levar a concessão adiante. O lançamento do edital deve ocorrer ao longo do ano que vem.

O texto aprovado na Câmara prevê que a captação e o tratamento da água permaneçam sob gestão pública, enquanto a distribuição da água, a manutenção da rede, a cobrança das contas e o tratamento de esgoto fiquem com uma empresa privada.