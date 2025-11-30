MDB se une em torno de Gabriel Souza como candidato à sucessão de Leite 

No palco, Gabriel (de branco), com Zanchin, Sartori, Melo, Leite, Baleia Rossi e deputados do MDB Rodrigo Ziebell / Divulgação

Quem acompanhou a convenção do MDB em 2022, quando o partido saiu rachado e uma ala preferiu Onyx Lorenzoni (PL), tem dificuldade para acreditar que os protagonistas sejam os mesmos que no sábado (29) se uniram em torno da candidatura de Gabriel Souza a governador em 2026. Aos 2 mil militantes que lotaram as dependências do Clube Farrapos, em Porto Alegre, juntaram-se os principais líderes do partido, mais o governador Eduardo Leite, que fez um discurso para não deixar dúvida de que seu candidato a governador é Gabriel.

O prefeito Sebastião Melo, que apoiou Onyx desde o primeiro turno em 2022, participou do congresso ao lado de Gabriel e de outros líderes do MDB que em 2022 não quiseram nem discursar na convenção, como o ex-governador José Ivo Sartori. A unidade foi costurada por mãos hábeis como a do presidente estadual, Vilmar Zanchin, e pelo próprio Gabriel, que em vez de ficar remoendo mágoas contra os que lideraram o boicote a sua candidatura a vice de Leite adotou uma postura conciliadora.

Na eleição municipal de 2024, Gabriel apoiou a reeleição de Melo — com uma vice do PL. No governo, tratou de prestigiar os prefeitos do MDB, sem cobranças pelo que passou. No discurso de sábado, Melo cometeu um ato falho ao dizer que em 2026 estará no palanque oposto ao do PT — uma obviedade — sem dizer explicitamente que apoiará Gabriel no primeiro turno, contra um candidato do PL. Os emedebistas preferiram valorizar a foto, com Melo ao lado de Gabriel, e atribuir a fala menos incisiva a um deslize típico dos improvisos.

As fotos, de fato, são poderosas como imagem. Gabriel foi aclamado candidato a governador sem que ninguém tenha cogitado outro nome. No palco, estavam, além de Leite, dois ex-governadores, José Ivo Sartori e Germano Rigotto, deputados estaduais e federais, e o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, que fez um apelo à unidade. Leite colocou um ponto final nas especulações de que poderia apoiar outro candidato da base aliada, um gesto importante para consolidar a candidatura de Gabriel como a que representa o governos dos dois.

— Onde estará Eduardo Leite em 2026? Estarei ao lado de Gabriel, percorrendo o Rio Grande. Estaremos com alegria no rosto, para falar daquilo que se fez, do que se avançou, e para lembrar que queremos continuar essa mudança — disse Leite.

Leite afirmou que o ciclo de mudanças começou com José Ivo Sartori e reconheceu que os dois têm estilos diferentes — uma forma de tentar aplacar a mágoa de Sartori que se sentiu insultado na campanha de 2018:

— Eu e o governador Sartori temos estilos diferentes, mas olhamos para o mesmo horizonte. Estamos trilhando esse caminho conjuntamente, com os partidos aliados. O MDB tem sido fundamental nas entregas para o Rio Grande. Viramos o jogo, mas o jogo não terminou. Temos um adversário em comum, a irresponsabilidade com as contas públicas — prosseguiu Leite.

Responsável pela leitura da Carta do Congresso Estadual “A luta pelo Rio Grande continua”, o presidente do MDB-RS, deputado Vilmar Zanchin, fez um retrospecto sobre o papel político do partido ao longo da história, suas contribuições para o País e o Estado e, especialmente, o compromisso com as novas gerações. Na carta, aprovada por aclamação, a legenda aponta diretrizes para um futuro governo. São elas: preservação do equilíbrio fiscal, investimento nas pessoas, liberdade econômica, políticas de prevenção aos eventos climáticos,

Na sua vez de falar, Gabriel disse “sim” aos militantes que gritavam “MDB, já decidi, vamos voltar ao Piratini”:

— Chego até aqui, neste lugar que marcou minha trajetória, diante do partido da minha vida, para dizer com serenidade, responsabilidade e convicção: eu quero ser o próximo governador do Rio Grande do Sul. Vamos enfrentar uma eleição em que os adversários tentarão rotular o Rio Grande como de esquerda ou de direita. Mas o Rio Grande do Sul não é um rótulo ideológico, ele pertence aos gaúchos e às gaúchas. E é para o povo que devemos governar.



O vice-governador convocou outros partidos para a construção de uma ampla e forte aliança:

— O que nasce aqui hoje não é apenas uma pré-candidatura. É um movimento. Vamos convidar aliados, lideranças e partidos que acreditam que a política que transforma é a política que une.



Demonstração de grandeza



A presença do deputado federal Alceu Moreira no congresso do MDB foi uma demonstração de grandeza rara na política. A relação entre os dois estava estremecida desde 2022, quando Alceu, que queria concorrer ao Piratini, se sentiu traído por Gabriel Souza por ele trabalhar para ser o vice de Eduardo Leite. Justificativa de Alceu para a participação no congresso: