MDB reforça apelo para que Sartori seja candidato em 2026

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Em mais um episódio da série de encontros regionais do MDB, neste sábado (1º), líderes do partido praticamente convocaram o ex-governador José Ivo Sartori a concorrer a deputado federal em 2026. Os correligionários aproveitaram a reunião em Farroupilha, terra natal do ex-governador, para tentar convencê-lo a ir para a urna.
A manifestação mais incisiva partiu do prefeito Jonas Tomazini. Durante seu discurso, Jonas puxou Sartori pela mão, o levou até o centro do palco e fez um apelo “em nome da Serra e dos prefeitos” para que seja o representante da região em Brasília.
— A política nunca precisou tanto de ti como agora. E o MDB nunca precisou tanto de ti como agora — disse Jonas, em movimento apoiado pelos outros 18 prefeitos e 24 vices da Serra.
O coro foi reforçado pelo ex-senador José Fogaça, pelo ex-governador Germano Rigotto e pelo vice-governador Gabriel Souza, pré-candidato ao Piratini.
Em sua vez de falar, Sartori não foi direto, mas animou os companheiros.
— Se não tem provocação, não acontece nada. Provocação no bom sentido, para produzir resultados concretos — disse.
A expectativa do partido é de que a resposta positiva seja dada no congresso estadual, marcado para 29 de novembro.
Sartori já foi deputado federal entre 2003 e 2005, quando renunciou para assumir a prefeitura de Caxias do Sul. Caso aceite concorrer, será um reforço de peso à nominata do partido, desfalcada pela saída de Osmar Terra e pela decisão de Márcio Biolchi de não disputar a reeleição.