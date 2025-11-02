MDB reforça apelo para que Sartori seja candidato em 2026

Sartori foi "convocado" a disputar cadeira na Câmara em encontro regional em Farroupilha, sua terra natal. Bruno Todeschini / MDB/Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Em mais um episódio da série de encontros regionais do MDB, neste sábado (1º), líderes do partido praticamente convocaram o ex-governador José Ivo Sartori a concorrer a deputado federal em 2026. Os correligionários aproveitaram a reunião em Farroupilha, terra natal do ex-governador, para tentar convencê-lo a ir para a urna.

A manifestação mais incisiva partiu do prefeito Jonas Tomazini. Durante seu discurso, Jonas puxou Sartori pela mão, o levou até o centro do palco e fez um apelo “em nome da Serra e dos prefeitos” para que seja o representante da região em Brasília.

— A política nunca precisou tanto de ti como agora. E o MDB nunca precisou tanto de ti como agora — disse Jonas, em movimento apoiado pelos outros 18 prefeitos e 24 vices da Serra.

O coro foi reforçado pelo ex-senador José Fogaça, pelo ex-governador Germano Rigotto e pelo vice-governador Gabriel Souza, pré-candidato ao Piratini.

Em sua vez de falar, Sartori não foi direto, mas animou os companheiros.

— Se não tem provocação, não acontece nada. Provocação no bom sentido, para produzir resultados concretos — disse.

A expectativa do partido é de que a resposta positiva seja dada no congresso estadual, marcado para 29 de novembro.