Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Operação Lamaçal 

Marcelo Caumo deve deixar Secretaria do Desenvolvimento Urbano nesta quinta-feira

Ex-prefeito de Lajeado, alvo de Operação da Polícia Federal, vai conversar com o governador Eduardo Leite sobre sua situação

Rosane de Oliveira

