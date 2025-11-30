Manuela D'Ávila se filiará ao PSOL em bar da Cidade Baixa no dia 9 de dezembro

Nada de ambientes formais e discursos em púlpito para uma plateia de terno e gravata. A filiação de Manuela D’Ávila ao PSOL será em um bar da Cidade Baixa , reduto dos jovens e descolados de qualquer idade, com samba e falas políticas de líderes de esquerda. No dia 9 de dezembro, às 18h, Manuela assinará ficha no seu novo partido no Bar do Alexandre — Espaço para Produções de Eventos Culturais (Rua Miguel Teixeira, 189, Porto Alegre ). Será também o lançamento de sua pré-candidatura ao Senado .

"Cheguei aos 44 anos contrariando aquele senso comum que diz que, nessa fase, as pessoas ‘se conformam com a realidade’ e passam a desejar menos. Eu fiz o contrário: a idade só ampliou meus sonhos — e eles ficaram mais ousados. Quero grandes transformações. Não me conformo que essa realidade de desigualdade seja o destino final da humanidade. Sinto que faço parte dessa corrente centenária que empurra a história rumo a um mundo mais justo. Por isso decidi me filiar ao PSOL”, escreveu.



E continuou: “Sempre acreditei na luta coletiva. E sempre vi a militância partidária como a forma mais comunitária e elevada de exercê-la. No PSOL, encontrei a combinação que me move: o compromisso profundo com mudanças estruturais e o brilho das novas gerações. A velha e boa luta, com as armas do nosso tempo. A esquerda brasileira é diversa — e essa diversidade é uma força. O desafio é combiná-la com a unidade necessária diante do fascismo. A partir do PSOL, estarei junto de todas e todos que enfrentam a ultradireita e defendem o nosso povo e o nosso país.”