Manuela D'Ávila se filiará ao PSOL em bar da Cidade Baixa no dia 9 de dezembro

Nada de ambientes formais e discursos em púlpito para uma plateia de terno e gravata. A filiação de Manuela D’Ávila ao PSOL será em um bar da Cidade Baixa, reduto dos jovens e descolados de qualquer idade, com samba e falas políticas de líderes de esquerda. No dia 9 de dezembro, às 18h, Manuela assinará ficha no seu novo partido no Bar do Alexandre — Espaço para Produções de Eventos Culturais (Rua Miguel Teixeira, 189, Porto Alegre). Será também o lançamento de sua pré-candidatura ao Senado.
“Vamos celebrar com samba e muita alegria! Vamos dar largada à construção de uma vitória histórica na eleição do Senado”, convidou Manuela em seu perfil no Instagram.
Manuela, que fez toda a carreira política no PCdoB, está sem partido desde o ano passado. De lá para cá, recebeu convites do PSOL, do PT, do PSB e da Rede. Acabou optando pelo PSOL por entender ser o partido com o qual mais se identifica.
No Instagram, publicou um card convidando para o ato de filiação, acompanhado de um texto em que justifica sua opção pelo PSOL.
"Cheguei aos 44 anos contrariando aquele senso comum que diz que, nessa fase, as pessoas ‘se conformam com a realidade’ e passam a desejar menos. Eu fiz o contrário: a idade só ampliou meus sonhos — e eles ficaram mais ousados. Quero grandes transformações. Não me conformo que essa realidade de desigualdade seja o destino final da humanidade. Sinto que faço parte dessa corrente centenária que empurra a história rumo a um mundo mais justo. Por isso decidi me filiar ao PSOL”, escreveu.
E continuou: “Sempre acreditei na luta coletiva. E sempre vi a militância partidária como a forma mais comunitária e elevada de exercê-la. No PSOL, encontrei a combinação que me move: o compromisso profundo com mudanças estruturais e o brilho das novas gerações. A velha e boa luta, com as armas do nosso tempo. A esquerda brasileira é diversa — e essa diversidade é uma força. O desafio é combiná-la com a unidade necessária diante do fascismo. A partir do PSOL, estarei junto de todas e todos que enfrentam a ultradireita e defendem o nosso povo e o nosso país.”