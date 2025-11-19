Manuela d'Ávila define partido e já tem data marcada para se filiar

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Manuela d'Ávila está se filiando ao PSOL para concorrer ao Senado em 2026. A decisão foi acertada com a direção estadual do partido e confirmada em reunião com parlamentares no final da tarde desta quarta-feira (19).
A ex-deputada deve fazer o anúncio oficial nas redes sociais nos próximos dias, justificando a escolha pelo novo partido. O ato de filiação será no dia 10 de dezembro.
O encontro foi realizado na bancada do partido na Assembleia. Manuela reuniu-se com as deputadas Luciana Genro e Fernanda Melchionna, além do vereador e presidente municipal do PSOL, Roberto Robaina. Na reunião, os parlamentares aproveitaram para acertar as últimas arestas sobre a filiação.
— Nós temos feito várias conversas com a Manuela. Ela amadureceu a ideia, refletiu muito, e definiu o caminho. Para nós, é uma vitória muito boa. A disputa de uma vaga no Senado do PSOL com a Manuela é algo muito significativo, estamos confiantes na vitória — comemorou o vereador Robaina.
Manuela também era cotada no PSB, mas o racha interno no partido — que integra a base do governo Eduardo Leite, enquanto alas defendem união com a esquerda — afastou a possibilidade.
O convite formal para Manuela se filiar ao PSOL surgiu em março deste ano, cinco meses depois de ela anunciar a saída do PCdoB. Em outubro, a ex-deputada encontrou-se com a presidente nacional do PSOL, Paula Coradi, pelo menos duas vezes em Porto Alegre.
Em entrevista recente ao programa Timeline da Rádio Gaúcha, Manuela afirmou que "com certeza" será candidata ao Senado em 2026.