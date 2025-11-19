Manuela d'Ávila define partido e já tem data marcada para se filiar

Reunião de Manuela com parlamentares do PSOL nesta quarta-feira (19) aparou arestas sobre a filiação. Renata Carvalho / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Manuela d'Ávila está se filiando ao PSOL para concorrer ao Senado em 2026. A decisão foi acertada com a direção estadual do partido e confirmada em reunião com parlamentares no final da tarde desta quarta-feira (19).

A ex-deputada deve fazer o anúncio oficial nas redes sociais nos próximos dias, justificando a escolha pelo novo partido. O ato de filiação será no dia 10 de dezembro.

O encontro foi realizado na bancada do partido na Assembleia. Manuela reuniu-se com as deputadas Luciana Genro e Fernanda Melchionna, além do vereador e presidente municipal do PSOL, Roberto Robaina. Na reunião, os parlamentares aproveitaram para acertar as últimas arestas sobre a filiação.

— Nós temos feito várias conversas com a Manuela. Ela amadureceu a ideia, refletiu muito, e definiu o caminho. Para nós, é uma vitória muito boa. A disputa de uma vaga no Senado do PSOL com a Manuela é algo muito significativo, estamos confiantes na vitória — comemorou o vereador Robaina.

Manuela também era cotada no PSB, mas o racha interno no partido — que integra a base do governo Eduardo Leite, enquanto alas defendem união com a esquerda — afastou a possibilidade.