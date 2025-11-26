Manifestações grosseiras em audiência pública de concessões revelam atraso de gaúchos

Secretário Pedro Cappelupi foi vítima de xenofobia durante reunião em Novo Hamburgo. Serg / Divulgação

Tem sido revelador do atraso que grassa em certos setores da política e da economia do Rio Grande do Sul acompanhar as audiências públicas em que se discute a concessão do Bloco 1 das rodovias estaduais, que envolve estradas da Região Metropolitana, Vale do Sinos, Vale do Paranhana e Serra. Em vez de usar argumentos técnicos para questionar a tarifa estimada em comparação com as obras e os investimentos previstos, alguns oradores preferem apelar para a ignorância e expor seus preconceitos.

Deputados que se dizem liberais e a favor do mercado comportam-se como se estivessem em um soviete da época da Revolução Russa, querendo que o Estado resolva tudo. Só que o Estado em questão, o do Rio Grande do Sul, convive há décadas com estradas defasadas, perigosas e caras, porque nelas se paga o pior de todos os pedágios: os acidentes de trânsito que matam, mutilam e causam prejuízos na forma de pneus furados, maior consumo de combustível, poluição do ar. No que isso pode ser bom para a economia, a ponto de ganhar o apoio do comércio e da indústria, como se ouve nos discursos?

Em 40 anos, o Daer duplicou 50 quilômetros de rodovias estaduais. Vamos esperar mais 40 anos para eliminar as curvas, encruzilhadas e trechos "da morte", assim batizados pelo número de acidentes fatais?

Leia Mais Pedágios enfrentam resistência em audiências públicas

As concessões propostas pelo governo do Estado partem de um cenário realista. Não haverá dinheiro público para as obras necessárias nos próximos anos. Ou se fazem concessões, com a cobrança de pedágio, ou ficaremos definitivamente para trás na comparação com outros Estados. A previsão é de R$ 20 bilhões em investimentos, nos próximos 30 anos, com a duplicação de 600 quilômetros nos próximos 10.

À falta de argumentos técnicos, em Novo Hamburgo chegou-se ao fundo do poço com o discurso de um empresário que se jacta do seu currículo (e de falar pela indústria e pelo comércio). Pois essa sumidade apelou para a homofobia ao dizer que o governador Eduardo Leite "não terá herdeiros" e por isso não se preocupa com quem vai trafegar nas rodovias nos próximos 30 anos. Insinuou que Leite não estava presente por falta de coragem, ou porque "não é homem".

Ora, o fato de um governador não ter herdeiros (nada o impede de tê-los) não deve ser motivo para não pensar em estradas melhores e mais seguras. A manifestação foi tão grotesca que o secretário Pedro Cappelupi, responsável pelas concessões e parcerias, pediu licença para falar "como cidadão e não como secretário" e protestar contra a baixaria.