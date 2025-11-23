Lula confirma recursos para municípios do RS na quarta-feira

Investimentos em Canoas foram tratados em vistoria neste domingo. Vinicius Thormann / Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva formaliza nesta semana um novo pacote de investimentos para municípios do Rio Grande do Sul. O evento está marcado para quarta-feira (26), às 15h, no Palácio do Planalto.

Para Porto Alegre, estão previstos cerca de R$ 500 milhões do Firece, fundo criado pelo governo para financiar obras de proteção contra enchentes. O prefeito Sebastião Melo foi convidado e pretende ir a Brasília para a cerimônia.

Quem também participa do ato é o prefeito de Canoas, Airton Souza. Ele confirmou presença neste domingo, ao acompanhar o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, e o deputado federal Paulo Pimenta em vistoria às obras do dique do bairro Mathias Velho.

No caso de Canoas, será assinada ordem de início para a construção de 1,5 mil apartamentos, voltados a quem perdeu a moradia na enchente.

De acordo com Pimenta, o evento dos ministérios das Cidades e da Integração Nacional terá anúncios referentes a obras de prevenção, planos de trabalho apresentados à Defesa Civil e os programas Compra Assistida e Minha Casa Minha Vida.

Sufrágio na Corte

Será escolhida nesta segunda (24) a nova direção do Tribunal de Justiça. A votação para a presidência será aberta às 10h e o resultado será proclamado às 15h.

Antonio Vinicius Amaro da Silveira e Eduardo Uhlein protagonizam uma disputa parelha, mas cordial. Estão aptos a votar 161 desembargadores.

Rede organizada

Em anúncios impulsionados nas redes sociais, o pré-candidato a governador Luciano Zucco (PL) convida simpatizantes a participar de uma rede de grupos de Whatsapp.

Na gravação, Zucco diz que os grupos, separados por municípios, são voltados à prestação de informações sobre seu mandato e a agenda no Estado, em menção à corrida ao Piratini.

Múltipla escolha

De saída do PRD, o deputado estadual Elizandro Sabino está sendo cortejado por diferentes partidos.

Estão na lista de possíveis destinos PSD, PP, Republicanos e MDB, onde está a esposa dele, Tanise Sabino, que é vereadora em Porto Alegre.

O PL já foi descartado.

Saia justa

A Mesa Diretora da Câmara de Porto Alegre vota quarta-feira resolução que regra vestimentas no plenário. A primeira versão proíbe o uso de chinelo, bermuda e minissaia, além de “trajes sujos, rasgados ou visivelmente desalinhados”.

A resolução é mais um ingrediente na tormentosa relação entre a presidente, Comandante Nádia (PL), e a oposição.

Mais tempo