Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Obras e moradias
Notícia

Lula confirma recursos para municípios do RS na quarta-feira

Obras na Capital e moradias para Canoas estão na lista de investimentos

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS