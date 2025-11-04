Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Rede de proteção 
Notícia

Local onde ficará Casa da Mulher Brasileira em Porto Alegre vai ser decidido na sexta-feira

Reunião do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher servirá para bater o martelo

Henrique Ternus

