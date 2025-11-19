Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Decisão acertada
Notícia

Leite manda revogar sigilo em relação a voos com aeronaves do Estado

Governador diz que não quer que paire qualquer dúvida sobre a correção dos procedimentos adotados em seus deslocamentos

