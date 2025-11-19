Leite manda revogar sigilo em relação a voos com aeronaves do Estado

Eduardo Leite acerta em revogar sigilo das viagens com aeronaves do Estado. Joel Vargas / Divulgação

Todas as informações referentes aos voos realizados com aeronaves do Estado serão tornadas públicas nos próximos dias. A decisão foi tomada na tarde desta quarta-feira (19) pelo governador Eduardo Leite, que mandou revogar a classificação de sigilo feita pela área de segurança e criticada mais cedo pela coluna.

De acordo com a assessoria de comunicação do Palácio Piratini, a decisão “busca garantir que não paire qualquer dúvida sobre a correção absoluta dos procedimentos adotados em seus deslocamentos”.

Embora as áreas técnicas de segurança tenham recomendado a manutenção do sigilo para evitar a exposição de dados que permitam o mapeamento de padrões operacionais e rotinas de segurança do governador, ele optou por abrir mão dessa proteção, a fim de “impedir qualquer tipo de especulação, exploração política ou interpretação equivocada sobre o tema”.

As informações serão disponibilizadas na sua integralidade tão logo tenha sido revogado o termo de classificação de informação que havia colocado os dados na condição de reservados.