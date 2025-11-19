Leite deveria dar transparência às viagens feitas com aeronaves do Estado

Piratini impôs sigilo sobre dados das viagens de Eduardo Leite em aeronaves do Estado. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Não é convincente a justificativa dada pelo governo de Eduardo Leite para colocar sob sigilo as viagens em aeronaves do Estado. Em resposta a um pedido de informações feito pelo repórter Vinicius Coimbra, o governo alegou que os dados sobre custos, destinos, passageiros e motivação ficarão sob sigilo até janeiro de 2027, quando encerra o mandato, por questões de segurança. Como assim? Segurança depois de as viagens terem sido realizadas?

Leite não viajou em férias para as Bahamas ou para Ilhas Seychelles no avião do governo — até porque não chegaria ao destino. O King Air é um turbo hélice com tantas limitações que para ir a Brasília, na maioria das vezes, Leite viaja em voos comerciais que rendem muitos pedidos de foto por parte dos passageiros.

Leia Mais Governo do RS impõe sigilo a viagens de Eduardo Leite em aeronaves do Estado

Suas viagens são, em tese, viagens de trabalho, o que inclui idas a São Paulo (as mais frequentes) para fazer palestras a convite de bancos, associações empresariais e investidores. Há também viagens para o Interior, de helicóptero ou de avião, dependendo da distância.

Qual o problema de listar essas viagens, se faz parte dos compromissos de um governador participar de feiras, lançar ou inaugurar obras, prestigiar congressos e eventos em diferentes cidades? Ninguém espera que um governador viaje por terra a Uruguaiana, Alegrete, São Borja ou Erechim.

A agenda de um governador exige deslocamentos rápidos, porque muitas vezes contempla vários compromissos em diferentes cidades, no mesmo dia. No que a segurança pode ser afetada com a divulgação dos dados sobre os voos?

No setor público, a transparência deve ser a regra. Infelizmente, os presidentes da República costumam invocar questões de segurança para ocultar dados sobre gastos com cartões corporativos, que pagam desde a comida servida nos palácios até despesas em viagens ao Exterior. Na maioria das vezes, o sigilo só serve para despertar a imaginação de quem paga a conta e para proteger as autoridades das críticas dos adversários. Fica mais fácil impor sigilo do que explicar, com clareza, os motivos de determinados gastos, inerentes ao exercício do cargo.

O governo gaúcho forneceu as informações detalhadas sobre as viagens realizadas em voos fretados — que são realizados em caráter excepcional. De janeiro de 2019 a 30 de julho deste ano, foram 27 viagens em aviões fretados, ao custo de R$ 3,3 milhões, a maioria dentro do Rio Grande do Sul. Também há voos para São Paulo, Brasília, Campo Grande, Florianópolis e Vitória.

Qual a diferença para justificar o sigilo das viagens em aviões e helicópteros do Estado? Diz a resposta do governo ao pedido de informações de Vinicius Coimbra: “Os dados solicitados compõem um conjunto de informações logísticas e operacionais de segurança, cuja liberação permitiria mapear a rotina, o padrão de deslocamento e os procedimentos de segurança, colocando em risco o governador enquanto alta autoridade nacional".