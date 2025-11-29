Leite declara apoio a Gabriel e diz que percorrerá o Estado com ele em 2026

Gabriel Souza deve ser o candidato do MDB ao Piratini. Joel Vargas / GVG.

Com a participação de mais de 2 mil filiados que lotaram as dependências do Clube Farrapos, em Porto Alegre, o MDB aclamou o vice-governador Gabriel Souza como candidato ao Palácio Piratini em 2026.

O governador Eduardo Leite, que chegou ao local com com Gabriel, reiterou seu apoio e disse que percorrerá o Rio Grande do Sul com ele na próxima campanha. A principal novidade do congresso estadual do MDB foi a fala do ex-governador Germano Rigotto, que colocou seu nome à disposição do partido para concorrer ao Senado.

Outro ex-governador, José Ivo Sartori, que vem sendo instado a concorrer a deputado federal, para tentar aumentar a bancada do MDB, deixou no ar a possibilidade de ser candidato. Disse que já foi deputado federal e que precisou renunciar para ser prefeito de Caxias e “ficou uma parte para concluir”. Ressalvou que “na hora certa” vai tomar a decisão.

A presença e o discurso de Leite não deixaram dúvidas de que o seu candidato é Gabriel. Inclusive, o governador disse que estava fazendo algumas convocações. A primeira, para Gabriel liderar o processo de 2026, “com sua capacidade e com seu talento”. A segunda, para todos os presentes se engajarem na próxima campanha.