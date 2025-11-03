Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Três vezes vítima
Opinião

Justiça que tarda é justiça que falha — e falhou com a moça de 26 anos que ficou seis anos em prisão preventiva

Damaris Vitória Kremer da Rosa morreu de um câncer que seria tratável se diagnosticado quando teve os primeiros sintomas

