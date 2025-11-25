IPE Saúde publica edital para credenciar 10,4 mil médicos

Sede do IPE Saúde, em Porto Alegre. Lauro Alves / Agencia RBS

O IPE Saúde publicou nesta terça-feira (25) um edital que oferece 10.460 vagas para novos médicos no sistema. Os postos são oferecidos pelo programa Mais Assistência, em 356 municípios gaúchos, para 42 especialidades. Os profissionais podem se inscrever do dia 8 de dezembro até o dia 9 de janeiro de 2026, com direito a disputar vagas em até duas especialidades e três localidades.

O objetivo do IPE Saúde é aumentar a presença de médicos no interior do Estado, onde a carência de profissionais é maior. Segundo o presidente da autarquia, Paulo Rogério Silva dos Santos, foi feito um estudo técnico com bases de dados a fim de levantar as demandas específicas de cada região por novos médicos.



— Nós levamos em consideração aspectos demográficos de usuários e de médicos, de complexidade e, também, estruturais das áreas atendidas. Para tanto, utilizamos norteadores nacionais para alcançar um parâmetro final que resultará em um cenário quatro vezes maior que o ofertado hoje pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ou seja, vamos qualificar o nível assistencial e, ao mesmo tempo, redistribuir melhor a rede credenciada — explica o presidente da autarquia, Paulo Rogério Silva dos Santos.

Como funciona o credenciamento

O credenciamento só pode acontecer após um chamamento público, com a publicação de editais e o cumprimento de requisitos legais e administrativos.

Podem se inscrever tanto profissionais que não estão no sistema quanto aqueles que já atendem pelo plano. No dia 1º de dezembro, deve ser iniciada uma campanha publicitária para incentivar a inscrição de médicos.

— Essa iniciativa representa uma oportunidade única para os médicos e segurados. Para os profissionais, garante maior previsibilidade, pagamentos ágeis e valores compatíveis com o mercado, especialmente para quem atua como pessoa jurídica. Além disso, o edital contempla todas as regiões do Rio Grande do Sul, permitindo que médicos ampliem sua atuação e fortaleçam sua presença em áreas com demanda crescente. Ao alinhar interesse público e valorização profissional, o Mais Assistência fortalece o cuidado à saúde de seus segurados e consolida um modelo moderno, transparente e eficiente de credenciamento — afirma a secretária de Planejamento, Governança e Gestão do Estado, Danielle Calazans.

O novo modelo de credenciamento regionalizado atende a Lei 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),

O profissional que escolhe integrar a rede do IPE Saúde recebe os honorários de consulta em até 15 dias. Os médicos credenciados pessoa jurídica recebem R$ 108,00 por consulta. Na modalidade pessoa física, o valor é de R$ 74,40, com incentivo para atuação via Pessoa Jurídica por garantir remuneração alinhada ao mercado.

Na Pediatria, há ainda um adicional de R$ 54,00 por consulta para quem atende crianças de 0 a 2 anos de idade.

O contrato inicial é de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por até 60 meses.

O edital está publicado nos sites do IPE Saúde e da empresa responsável pela avaliação, a Legalle Concursos.