IPE Prev esclarece que não tem dinheiro aplicado no Banco Master

Para tranquilizar os servidores públicos que contribuem para o IPE Prev, o presidente do instituto, José Guilherme Kliemann, divulgou nota nesta quarta-feira (19) esclarecendo que o fundo de previdência não tem dinheiro aplicado no Banco Master, liquidado pelo Banco Central nesta semana. O esclarecimento vem em boa hora, já que, de acordo com informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, 18 entidades de previdência de estados e municípios aplicaram R$ 1,876 bilhão em letras financeiras do Banco Master entre outubro de 2023 e dezembro de 2024.

Na nota, Kliemann explica que a gestão dos recursos previdenciários do IPE Prev segue rigorosamente a Política Anual de Investimentos (PAI) e as normas aplicáveis, garantindo segurança, transparência e aderência regulatória. Entre os critérios adotados para ativos de crédito privado, o IPE Prev destaca:

Rating nacional da instituição emitido por, pelo menos, duas agências de classificação de risco dentre Moody’s, Fitch e Standard & Poor’s, conforme previsto na PAI;

Cumprimento dos limites de diversificação e concentração estabelecidos na Resolução CMN nº 4.963/2021 e na Portaria SPREV nº 1.467/2022, assegurando governança e mitigação de riscos;

Análise técnica detalhada de risco e enquadramento antes da aquisição, incluindo solicitação robusta de documentos e histórico para credenciamento de instituições e ativos

Seleção alinhada às diretrizes de segurança, liquidez e rentabilidade, considerando que o desenvolvimento da PAI incorpora projeções do passivo atuarial e análises de conjuntura econômica interna e externa;

Instituições financeiras classificadas no Segmento S1 do Sistema Financeiro Nacional, conforme Resolução CMN nº 4.553/2017, garantindo porte e relevância sistêmica.

No documento, a diretoria do IPE Prev convida os interessados a visitarem a Relação das Instituições Credenciadas e a Política Anual de Investimentos. Além disso, disponibiliza maior detalhamento na seção de Relatórios do Fundoprev.