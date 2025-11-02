Heinze declara apoio a Zucco e surge como opção para vice

Senador se manifestou em evento do PL em Jaguari Deputado Sanderson/Assessoria / Divulgação

Se o PP ainda tem o rumo indefinido na eleição estadual, o senador Luis Carlos Heinze se antecipou e declarou apoio a Luciano Zucco (PL) na corrida ao Palácio Piratini. Embora esteja apto a concorrer à reeleição, Heinze também disse que apoiará Ubiratan Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo) na disputa pelo Senado

— Nós temos que estar juntos com a direita. Meu candidato é o Zucco, meu senador é o Sanderson, meu senador é o Marcel – disse Heinze, durante evento do PL em Jaguari, no sábado (1º).

Vestindo uma camisa azul da Seleção Brasileira, o senador se colocou como opção para candidato a vice na chapa do PL.

— Não serei candidato a deputado estadual, deputado federal e nem senador. Posso e vou trabalhar com o Zucco na nossa candidatura. Estou deste lado.

Heinze foi interrompido por Sanderson, que puxou o microfone e falou com todas as letras:

— Vou quebrar o protocolo: nosso sonho é ter esse homem como nosso vice.

No dia anterior, Heinze e Zucco se encontraram com outros líderes do partido em evento em Santo Ângelo (foto abaixo).

Sanderson, Heinze, Zucco e Paparico Bacchi em Santo Ângelo. Rafael Mello / Divulgação

A declaração pública de Heinze adiciona um ingrediente no caldeirão de incertezas sobre o rumo do PP para 2026. Hoje, o partido tem dois pré-candidatos à chapa majoritária, os deputados Covatti Filho e Ernani Polo, mas é cortejado tanto por Zucco quanto por Gabriel Souza (MDB).

"Impossível"

Pré-candidato ao Piratini e presidente estadual do PP, Covatti Filho minimizou o episódio:

— Como o Heinze já declarou que não concorre a mais nada no ano que vem, talvez seja uma declaração dele como eleitor e não como partidário.

Covatti também diz que é “impossível” que Heinze concorra a vice na chapa do PL, pois o apoio interno ao senador é “quase nulo” e o foco do PP é ter candidato a governador.

"Desrespeito"

Após a publicação da nota, o senador Luis Carlos Heinze entrou em contato com a coluna para rebater as declarações de Covatti. Heinze disse que foi convidado por Zucco há dois meses para ser vice e contestou a versão de que não teria apoio interno no PP. Segundo ele, a maior parte dos correligionários com os quais conversa deseja uma aliança com a direita.