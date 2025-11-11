Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Novo foco
Governo federal volta atenção ao fim da escala 6x1 e deve apostar em proposta de deputada gaúcha

Projeto para reduzir jornada de trabalho no Brasil retorna à pauta após aprovação da isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil

Henrique Ternus

