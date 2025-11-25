Governo do RS lança álbum de figurinhas sobre a Lei Maria da Penha

Professores receberam os primeiros exemplares do álbum. Rogério Fernandes / SSP,divulgação

Houve um tempo, lá pelos anos 1970, em que os meninos colecionavam figurinhas de jogadores de futebol e as meninas faziam um álbum com frases inspiradoras sobre o amor. Todas começavam com “Amar é...” e na sequência vinha o complemento do tipo “... jamais ter que pedir perdão”, ou “... olharem ambos na mesma direção” ou ainda “... dar banho nas crianças”.

Sinal dos tempos, neste final de 2025 o governo do Rio Grande do Sul lançou um álbum de figurinhas com ilustrações, voltado para estudantes, abordando a prevenção da violência contra a mulher.

O material foi apresentado nesta terça-feira (25) durante a abertura da quinta Semana Maria da Penha nas Escolas, no Auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), em Porto Alegre. A iniciativa desenvolvida por meio do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (EmFrente, Mulher) e da Secretaria da Educação (Seduc), conta com apoio do Ministério Público do RS (MPRS).

O álbum “Maria da Penha em Figurinhas” conta com 75 gravuras que apresentam de forma lúdica os cinco tipos de violência identificados na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006): física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A publicação também oferece orientações sobre direitos e canais de denúncia.

A primeira tiragem, financiada pela Seduc, tem 135 exemplares, distribuídos aos professores participantes da Semana. Para 2026, será feita a impressão de 14 mil unidades, com distribuição para os estudantes do Ensino Fundamental, anos finais, das 73 escolas estaduais priorizadas pelo RS Seguro COMunidade.