Governo do RS envia ajuda a cidade atingida por tornado no Paraná

Unidade móvel do Cadastro Único começou atendimentos na manhã desta quarta-feira (12). Dionatan Aristimunha / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Já estão operando em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, a unidade móvel do Cadastro Único e equipamentos de conectividade, enviados pelo governo do Rio Grande do Sul para apoiar equipes locais no atendimento às famílias. Na última sexta-feira (7), a cidade foi atingida por um tornado que destruiu 90% da estrutura municipal e deixou sete pessoas mortas.

Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, a ação é uma maneira de retribuir a ajuda que os gaúchos receberam do Paraná durante a enchente de 2024. À época, assistentes sociais foram enviados para apoiar no atendimento aos municípios atingidos no Estado.

Com a unidade móvel, a equipe gaúcha auxilia na identificação e registro das famílias atingidas, para que tenham garantido o acesso a benefícios e repasse de recursos dos programas estaduais e federais. Além disso, cinco antenas de internet via satélite foram enviadas para auxiliar na retomada dos serviços do município.

— Muitos equipamentos públicos também foram danificados, dificultando o atendimento à população. A Unidade Móvel, a conectividade e a experiência das nossas equipes podem fazer a diferença neste momento. Nós sabemos o que é atravessar situações tão difíceis e agora é hora de retribuir a ajuda que recebemos — reforçou o secretário Beto Fantinel.

Vereador também ajudou

O vereador de Porto Alegre Gilvani, o Gringo (Republicanos) arrecadou mais de 20 toneladas de alimentos e roupas, que lotaram uma carreta enviada a Rio Bonito do Iguaçu. O parlamentar fez questão de fazer a campanha em Canoas, com a justificativa de evitar misturar política com o ato.