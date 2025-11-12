Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Retribuição
Notícia

Governo do RS envia ajuda a cidade atingida por tornado no Paraná

Unidade móvel do Cadastro Único e antenas de internet via satélite foram enviadas a Rio Bonito do Iguaçu

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS