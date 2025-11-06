Gabriel Souza será a estrela dos programas do MDB gaúcho no rádio e na TV

A partir desta sexta-feira (7), o vice-governador Gabriel Souza estará no rádio e na TV como estrela da nova série de inserções do MDB gaúcho na propaganda partidária. Com o slogan “O partido que tem a alma gaúcha”, as peças reforçam a trajetória da legenda no desenvolvimento do Estado e o compromisso com o futuro, unindo tradição e renovação.
Gabriel vai aparecer como líder de uma nova geração de emedebistas e com firmes convicções democráticas, simbolizando o atual momento do MDB gaúcho. A mensagem é que ele representa a continuidade de uma história que conecta experiência, equilíbrio e visão de futuro.
A participação das mulheres também será um dos destaques da campanha do MDB no rádio e na TV, cumprindo exigência da legislação eleitoral.
A ideia do MDB é usar os programetes para tornar Gabriel mais conhecido do grande público, levando em conta que, mesmo sendo vice-governador, nas pesquisas há um percentual muito elevado de eleitores que não o conhecem.
Gabriel é o preferido do governador Eduardo Leite à sucessão, embora ele diga que a candidatura “não é mandatória” e que outro nome de um dos partidos aliados pode encabeçar a chapa da situação em 2026.