Gabriel Souza será a estrela dos programas do MDB gaúcho no rádio e na TV

Gabriel Souza gravou comerciais do partido nesta quinta-feira (6). Joel Vargas / Divulgação

A partir desta sexta-feira (7), o vice-governador Gabriel Souza estará no rádio e na TV como estrela da nova série de inserções do MDB gaúcho na propaganda partidária. Com o slogan “O partido que tem a alma gaúcha”, as peças reforçam a trajetória da legenda no desenvolvimento do Estado e o compromisso com o futuro, unindo tradição e renovação.

Gabriel vai aparecer como líder de uma nova geração de emedebistas e com firmes convicções democráticas, simbolizando o atual momento do MDB gaúcho. A mensagem é que ele representa a continuidade de uma história que conecta experiência, equilíbrio e visão de futuro.

A participação das mulheres também será um dos destaques da campanha do MDB no rádio e na TV, cumprindo exigência da legislação eleitoral.

A ideia do MDB é usar os programetes para tornar Gabriel mais conhecido do grande público, levando em conta que, mesmo sendo vice-governador, nas pesquisas há um percentual muito elevado de eleitores que não o conhecem.