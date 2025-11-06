Edegar Pretto e Gabriel Souza trocam farpas nas redes em clima de campanha

Gabriel Souza e Edegar Pretto devem disputar pelo cargo de governador em 2026. Montagem de imagens do Instagram / Reprodução

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O vice-governador Gabriel Souza e o favorito do PT para a disputa pelo Piratini, Edegar Pretto, trocaram farpas em publicações nas redes sociais e evidenciaram o clima de campanha que já permeia o cenário eleitoral no Rio Grande do Sul, faltando pouco menos de um ano para as eleições.

Leia Mais Gabriel Souza será a estrela dos programas do MDB gaúcho no rádio e na TV

Edegar publicou vídeo no domingo (2) afirmando que o projeto do atual governo do Estado "é ruim". O petista faz uma analogia com um vendedor de cachorro-quente, que corta ingredientes do produto para aumentar o lucro, mas o resultado acaba sendo uma redução na qualidade e, por consequência, nas vendas.

— Assim foi no governo Sartori e está sendo no governo Leite. Corta na educação, ciência, tecnologia, infraestrutura, justamente as áreas que podem fazer o nosso Rio Grande crescer — disse Pretto, antes de elogiar o crescimento de Paraná e Santa Catarina (governados por PSD e PL, respectivamente) frente ao do Rio Grande do Sul.

Gabriel respondeu em formato "react", e gravou vídeo assistindo à publicação de Edegar e comentando as afirmações do petista. Comendo um cachorro-quente, o vice-governador rebateu a analogia, reforçando que nem o vendedor nem o Estado podem gastar mais do que ganham, e destaca que, mesmo assim, o governo fez investimentos bilionários nas áreas citadas.

— É, Edegar, só faltou olhar melhor os números. Depois de enfrentar a maior crise nas contas públicas da sua história, em virtude do governo do PT (entre 2011 e 2014), nosso cachorro-quente continua não só com ingredientes muito gostosos, para manter a qualidade, como os gaúchos têm mais dinheiro no bolso pra comprar ainda mais cachorros-quentes — provocou.

Nesta quinta-feira (6), Pretto postou uma réplica à publicação de Gabriel, e se ateve especificamente ao comentário de Gabriel sobre o PT nunca ter governado em Santa Catarina e Paraná, estados elogiados pelo petista no primeiro vídeo. Pretto chamou de "velha conversinha de sempre", e reforçou índices econômicos do governo Lula e das gestões do partido no RS.