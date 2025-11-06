Edegar Pretto e Gabriel Souza trocam farpas nas redes em clima de campanha

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
O vice-governador Gabriel Souza e o favorito do PT para a disputa pelo Piratini, Edegar Pretto, trocaram farpas em publicações nas redes sociais e evidenciaram o clima de campanha que já permeia o cenário eleitoral no Rio Grande do Sul, faltando pouco menos de um ano para as eleições.
Edegar publicou vídeo no domingo (2) afirmando que o projeto do atual governo do Estado "é ruim". O petista faz uma analogia com um vendedor de cachorro-quente, que corta ingredientes do produto para aumentar o lucro, mas o resultado acaba sendo uma redução na qualidade e, por consequência, nas vendas.
— Assim foi no governo Sartori e está sendo no governo Leite. Corta na educação, ciência, tecnologia, infraestrutura, justamente as áreas que podem fazer o nosso Rio Grande crescer — disse Pretto, antes de elogiar o crescimento de Paraná e Santa Catarina (governados por PSD e PL, respectivamente) frente ao do Rio Grande do Sul.
Gabriel respondeu em formato "react", e gravou vídeo assistindo à publicação de Edegar e comentando as afirmações do petista. Comendo um cachorro-quente, o vice-governador rebateu a analogia, reforçando que nem o vendedor nem o Estado podem gastar mais do que ganham, e destaca que, mesmo assim, o governo fez investimentos bilionários nas áreas citadas.
— É, Edegar, só faltou olhar melhor os números. Depois de enfrentar a maior crise nas contas públicas da sua história, em virtude do governo do PT (entre 2011 e 2014), nosso cachorro-quente continua não só com ingredientes muito gostosos, para manter a qualidade, como os gaúchos têm mais dinheiro no bolso pra comprar ainda mais cachorros-quentes — provocou.
Nesta quinta-feira (6), Pretto postou uma réplica à publicação de Gabriel, e se ateve especificamente ao comentário de Gabriel sobre o PT nunca ter governado em Santa Catarina e Paraná, estados elogiados pelo petista no primeiro vídeo. Pretto chamou de "velha conversinha de sempre", e reforçou índices econômicos do governo Lula e das gestões do partido no RS.
— Eu sinceramente não sei em que mundo Gabriel e Eduardo estão vivendo. É só olhar para a economia brasileira. Brasil governado por Lula não para de crescer, inclusive acima da expectativa do mercado. Outra lembrança, vocês sabem quando foi a última vez que a economia gaúcha eve um crescimento acima da média nacional? Adivinha! Quando governou Olívio Dutra e Tarso Genro. Será que é só sorte que o PT tem? — provocou.