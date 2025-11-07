Fundo para conservação de florestas tropicais é resultado mais concreto da COP30 até aqui

Lula reuniu-se com o chanceler alemão Friedrich Merz nesta sexta-feira (7). Ricardo Stuckert / Divulgação

Dos encontros entre chefes de Estado em Belém, a iniciativa mais concreta foi a criação do fundo Florestas Tropicais para Sempre, com a adesão de 58 países. A frustração é o baixo valor que os países ricos se comprometeram a aportar. Isso não quer dizer que o dinheiro não venha, mas para atrair doadores privados seria importante que mais nações seguissem o exemplo da Noruega e anunciassem quanto vão for para a preservação das florestas nos países em desenvolvimento.

O mecanismo é de fácil compreensão. Países ricos e empresas privadas contribuem para a formação de um fundo que será usado para compensar os países que mantêm a floresta em pé, em vez de desmatá-la. A meta é chegar a US$ 25 bilhões de governos e organizações e captar mais US$ 100 bilhões no setor privado.

O chanceler alemão Friedrich Merz, com quem o presidente Lula e a ministra Marina Silva se encontraram nesta sexta-feira (7), comprometeu-se a apoiar a iniciativa brasileira de apoio à conservação das florestas ameaçadas do mundo, mas não disse com quanto a Alemanha vai entrar. Merz afirmou apenas que a Alemanha fará uma contribuição "considerável", mas não especificou o montante.

Espera-se que até o final da CP30, em Belém, a Alemanha formalize a doação. A Noruega anunciou 2,9 bilhões de euros ao longo dos próximos 10 anos. Portugal prometeu 1 milhão de euros, o que equivale hoje a R$ 6,2 milhões.

A iniciativa, denominada Tropical Forest Forever Facility, atraiu na largada US$ 5,5 mil milhões de dólares (4,7 mil milhões de euros) em promessas.