Filha de Lilian Celiberti expõe obras que remetem ao “sequestro dos uruguaios”

Tapetes simbolizam o relato do irmão sobre as transferências forçadas de crianças durante os regimes ditatoriais. Divulgação / Divulgação

Em novembro de 1978, a menina Francesca Cassariego tinha três anos quando foi sequestrada com o irmão, Camilo, de oito anos, a mãe, Lilian Celiberti, e seu companheiro de luta Universindo Díaz. Obra da Operação Condor, espécie de consórcio macabro entre as ditaduras do Cone Sul, o sequestro se tornou público graças ao trabalho do jornalista Luiz Cláudio Cunha e do fotógrafo J. B. Scalco, da sucursal da revista Veja em Porto Alegre. Alertados por um telefonema anônimo de que algo estranho acontecia em um apartamento do bairro Menino Deus, Cunha e Scalco estouraram uma operação que poderia ter resultado na morte dos quatro.

Na próxima terça-feira (25), às 19h, Francesca, agora uma artista plástica reconhecida, abrirá no Centro Cultural da UFRGS a exposição Ainda que não recorde. A mostra apresenta obras que traduzem em gesto artístico o trauma do sequestro sofrido pela artista no que ficou conhecido como “o sequestro dos uruguaios”.

— Minha pouca idade me tornou privilegiada por não recordar desta história. A ausência de memória me ajudou a crescer em paz. Ainda assim, essa experiência me constitui — diz Francesca.

Mais do que revisitar um episódio de violência política, a exposição propõe um espaço de escuta e reconstrução simbólica da memória, a fim de, nas palavras da artista, “transcender o horror e propor uma experiência estética que produza memória e construa futuro”.

Obras interligadas

Ainda que não recorde apresenta três obras interligadas: um painel de papel alumínio com inscrições em alto relevo rememora a maneira como a mãe de Francesca se comunicava durante o cativeiro; tapetes simbolizam o relato do irmão sobre as transferências forçadas de crianças durante os regimes ditatoriais; e um vídeo conduz o público até o Presídio de Punta de Rieles, no Uruguai, conectando passado e presente em uma travessia silenciosa e poética.

Antes da abertura da exposição, às 17h, Francesca, sua mãe e seu irmão recebem o público para uma conversa na Sala Ipê do Centro Cultural. O evento tem entrada gratuita e não requer inscrição prévia.

A mostra é uma parceria do Centro Cultural da UFRGS com o Programa de Pós-Graduação em História, e tem apoio do Consulado-Geral do Uruguai em Porto Alegre, da Facultad de Artes, Udelar e da Viação EGA.