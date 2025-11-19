Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Memória
Notícia

Filha de Lilian Celiberti expõe obras que remetem ao “sequestro dos uruguaios”

Artista plástica Francesca Cassariego inaugura exposição no dia 25 de novembro, no Centro Cultural da UFRGS

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS