Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Dias contados?
Fetag teme o fim da Feira da Agricultura Familiar no Largo Glênio Peres

Projeto da vereadora Fernanda Barth (PL), hoje secretária do Desenvolvimento, prevê a mudança para local menor

