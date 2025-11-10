Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Alteração nos impostos
Famurs fará capacitação com gestores sobre impactos da Reforma Tributária nos municípios

Entidade quer discutir com prefeitos e contados efeitos das novas regras e formas de evitar perdas fiscais

Henrique Ternus

