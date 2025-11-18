Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Cintos apertados 
Notícia

Famurs defende reforma de previdência como solução para contas de prefeituras

Pesquisa realizada pela entidade mostra que metade dos municípios gaúchos vai fechar 2025 com contas no azul

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS