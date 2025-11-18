Famurs defende reforma de previdência como solução para contas de prefeituras

Entidade está preocupada com equilíbrio das contas públicas das prefeituras gaúchas Famurs / Divulgaçao

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Preocupada com o equilíbrio das contas dos municípios gaúchos, a Famurs procurou prefeituras para entender a realidade fiscal em todo o Estado e descobriu que metade delas vai fechar 2025 com as contas no azul. A partir do resultado da pesquisa, a entidade concluiu que reformas da previdência nas cidades e o cumprimento das regras da Emenda Constitucional 136 são o caminho para a sustentabilidade orçamentária.

O levantamento foi realizado com 293 prefeituras do Rio Grande do Sul. A Famurs comemora que 50,51% dos municípios ouvidos vão fechar o ano com saldo positivo nas contas, mesmo em um cenário de crise no agronegócio e aumento expressivo das despesas com pessoal e saúde.

— O peso dos gastos com pessoal, o aumento do orçamento destinado à saúde e, consequentemente, a redução da capacidade de investimento em áreas essenciais estão afetando os orçamentos dos municípios. Se metade das prefeituras consegue fechar as contas no azul, é essencial entender o que diferencia esses casos dos demais — enfatizou a presidente da Famurs e prefeita de Nonoai, Adriane Perin.

Ainda segundo a pesquisa, quase três quartos dos prefeitos estão adotando medidas de contenção dos gastos para garantir equilíbrio das contas no fechamento do ano. Entre as principais ações adotadas, estão a redução de despesas administrativas (82%) e de viagens, cursos e capacitações (48%). Entre as prefeituras ouvidas, 66% já anteciparam todo ou parte do 13º salário dos servidores.

Também pesa no cômputo das prefeituras o gasto elevado em saúde com recursos próprios, que quase dobrou nos últimos anos — passou de R$ 5 bilhões em 2020 para R$ 9,2 bilhões em 2024. Por isso, 43% dos municípios estão preocupados com os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Leia Mais Governo do RS garante programação do Multipalco em 2026

Adriane ressalta que mudanças previstas pela Emenda Constitucional, como a substituição do antigo prazo final para quitação dos precatórios por um teto anual de pagamento e a possibilidade de parcelar dívidas previdenciárias em prazos mais longos, são medidas que podem auxiliar o reequilíbrio das contas municipais.