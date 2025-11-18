Famurs defende reforma de previdência como solução para contas de prefeituras

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Preocupada com o equilíbrio das contas dos municípios gaúchos, a Famurs procurou prefeituras para entender a realidade fiscal em todo o Estado e descobriu que metade delas vai fechar 2025 com as contas no azul. A partir do resultado da pesquisa, a entidade concluiu que reformas da previdência nas cidades e o cumprimento das regras da Emenda Constitucional 136 são o caminho para a sustentabilidade orçamentária.
O levantamento foi realizado com 293 prefeituras do Rio Grande do Sul. A Famurs comemora que 50,51% dos municípios ouvidos vão fechar o ano com saldo positivo nas contas, mesmo em um cenário de crise no agronegócio e aumento expressivo das despesas com pessoal e saúde.
— O peso dos gastos com pessoal, o aumento do orçamento destinado à saúde e, consequentemente, a redução da capacidade de investimento em áreas essenciais estão afetando os orçamentos dos municípios. Se metade das prefeituras consegue fechar as contas no azul, é essencial entender o que diferencia esses casos dos demais — enfatizou a presidente da Famurs e prefeita de Nonoai, Adriane Perin.
Ainda segundo a pesquisa, quase três quartos dos prefeitos estão adotando medidas de contenção dos gastos para garantir equilíbrio das contas no fechamento do ano. Entre as principais ações adotadas, estão a redução de despesas administrativas (82%) e de viagens, cursos e capacitações (48%). Entre as prefeituras ouvidas, 66% já anteciparam todo ou parte do 13º salário dos servidores.
Também pesa no cômputo das prefeituras o gasto elevado em saúde com recursos próprios, que quase dobrou nos últimos anos — passou de R$ 5 bilhões em 2020 para R$ 9,2 bilhões em 2024. Por isso, 43% dos municípios estão preocupados com os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Adriane ressalta que mudanças previstas pela Emenda Constitucional, como a substituição do antigo prazo final para quitação dos precatórios por um teto anual de pagamento e a possibilidade de parcelar dívidas previdenciárias em prazos mais longos, são medidas que podem auxiliar o reequilíbrio das contas municipais.
— Precisamos da sensibilidade de prefeitos e vereadores para enfrentar os desafios locais. As duas medidas aprovadas na EC 136 devem reduzir a pressão sobre o caixa das prefeituras e aumentar a previsibilidade fiscal para novos investimentos em áreas essenciais — reforça.