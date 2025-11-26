Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Ex-governadores prestigiam autógrafos de jornalista Soraia Hanna

Germano Rigotto, José Ivo Sartori, Ranolfo Vieira Júnior e Yeda Crusius e o ex-vice-governador José Paulo Cairoli passaram pela sessão especial

