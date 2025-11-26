Ex-governadores prestigiam autógrafos de jornalista Soraia Hanna

Sartori e Yeda prestigiaram sessão especial de autógrafos. Maicon Hinrichsen / Divulgação

Quatro ex-governadores e um ex-vice que em diferentes momentos assumiu o comando do Estado prestigiaram a sessão de autógrafos da jornalista Soraia Hanna, nesta quarta-feira (26), na sede da empresa dela, a Critério. Os ex-governadores Germano Rigotto, José Ivo Sartori, Ranolfo Vieira Júnior e Yeda Crusius e o ex-vice-governador José Paulo Cairoli fizeram questão de participar da sessão especial de autógrafos do livro Gerindo Crises, construindo reputação.

A autora, uma das mais experientes consultoras de comunicação política e empresarial, resolveu reunir em livro os aprendizados de mais de 25 anos de atuação na gestão de comunicação, reputação e crises no setor público e privado.

Sócia-diretora da Critério, Soraia acumula passagens por quatro diferentes governos no Rio Grande do Sul, além da Assembleia Legislativa e do Banrisul, onde liderou a assessoria de imprensa. Além de relatos de bastidores, Gerindo crises, construindo reputação traz ensinamentos sobre gestão de crise, na teoria e na prática.