Esquerda gastou energia à toa com linguagem neutra

A sanção, pelo presidente Lula, do projeto que extingue a linguagem neutra em entidades públicas municipais, estaduais e federais deveria ser para uma reflexão em setores da esquerda que nos últimos anos gastaram energia à toa defendendo essas aberrações. Por mais que a língua seja viva, não há justificativa para se adotar nas escolas, nos livros didáticos ou em documentos oficiais os neologismos derivados do avanço da pauta identitária.

Há pessoas que não se identificam com o gênero masculino nem com o feminino (e tudo bem), mas isso não pode ser motivo para se criar um glossário à parte com palavras como “todes”, “elu”, “delu”, que em nada contribuem para reduzir o sofrimento de quem sofre discriminação. Ao contrário, acabou virando motivo de chacota.

A língua portuguesa culta é a que tem de ser usada nos documentos oficiais e nas comunicações de governo. O projeto aprovado pelo Congresso e sancionado por Lula tem outra virtude, que é a criação da Política Nacional de Linguagem Simples. Traduzindo, quer dizer que projetos, decretos, portarias, medidas provisórias e anúncios de governos têm de ser escritos ou falados em língua portuguesa, essa “última flor do Lácio, inculta e bela”.

A linguagem simples deveria ser a regra no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, nos tribunais de contas e nos comunicados do Banco Central, por que não? Para que o cidadão entenda o que está lendo. Isso não significa empobrecer o vocabulário, homenageando a ignorância, mas empregar palavras de uso corrente.

O que a sociedade quer dos governos é resolutividade dos problemas que afetam seu dia a dia, como saúde, educação, segurança pública. A “linguagem neutra” existe para várias palavras na língua portuguesa, mas essas a mesma esquerda que defende o uso de “todes” ou de “amigues” não aceita. Presidente, por exemplo, é comum de dois gêneros, embora não seja errado usar “presidenta”. Mas estudante, feirante, bacharel, entre outras, são palavras que servem para qualquer um. Não é mudando para “presidenta” que mais mulheres assumirão o comando de cidades, estados, países, empresas ou instituições.