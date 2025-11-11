Emendas da bancada gaúcha vão financiar menos de um quinto da ampliação do HPS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Deputados e senadores gaúchos destinaram R$ 25 milhões à ampliação do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre. O valor representa 17,8% do custo orçado para a construção de uma nova ala (R$ 140 milhões), que deve ter 110 novos leitos. O HPS deve buscar o restante junto ao governo do Estado e a parceiros privados, além de doações. O total disponível para emendas na bancada gaúcha nas duas casas é R$ 415,76 milhões — quase três vezes o necessário para a obra.
Entre os 31 deputados e três senadores do RS, 23 destinaram parte dos seus pouco mais de R$ 12 milhões para a obra no hospital. Fernanda Melchionna (PSOL) foi a que mais indicou recursos para a rubrica: R$ 6 milhões. A maioria dos outros parlamentares indicou valores entre R$ 500 mil e R$ 2 milhões.
Sem obter todo o recurso necessário das emendas de bancada, o HPS espera que os parlamentares se solidarizem no momento de indicar suas emendas individuais. Além disso, a direção busca apoio de entidades e empresas para financiar a obra, e terá uma audiência com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, para pleitear aportes do Piratini. A agenda será no dia 18, às 9h30min.
Também há uma chave Pix disponibilizada para que qualquer pessoa contribua com a expansão do HPS. Os valores são destinados a uma conta da Fundação Pró-HPS, auditada pelo Ministério Público. Os detalhes de como doar estão no site da Fundação Pró-HPS.
Veja quanto indicou cada parlamentar
- Afonso Hamm (PP): R$ 0,00
- Afonso Motta (PDT): R$ 500 mil
- Alceu Moreira (MDB): R$ 1,5 milhão
- Alexandre Lindenmeyer (PT): R$ 0,00
- Any Ortiz (Cidadania): R$ 2 milhões
- Bibo Nunes (PL): R$ 2 milhões
- Bohn Gass (PT): R$ 200 mil
- Carlos Gomes (Republicanos): R$ 1 milhão
- Covatti Filho (PP): R$ 0,00
- Daiana Santos (PCdoB): R$ 1 milhão
- Daniel Trzeciak (PSDB): R$ 0,00
- Danrlei de Deus (PSD): R$ 1 milhão
- Denise Pessôa (PT): R$ 0,00
- Fernanda Melchionna (PSOL): R$ 6 milhões
- Franciane Bayer (Republicanos): R$ 1,5 milhão
- Giovani Cherini (PL): R$ 500 mil
- Heitor Schuch (PSB): R$ 228.743
- Lucas Redecker (PSDB): R$ 1 milhão
- Luiz Carlos Busato (União Brasil): R$ 500 mil
- Marcel van Hattem (Novo): R$ 500 mil
- Marcelo Moraes (PL): R$ 0,00
- Márcio Biolchi (MDB) R$ 1 milhão
- Marcon (PT): R$ 0,00
- Maria do Rosário (PT): R$ 1 milhão
- Mauricio Marcon (Podemos): R$ 0,00
- Osmar Terra (PL): R$ 0,00
- Pedro Westphalen (PP): R$ 1 milhão
- Pompeo de Mattos (PDT): R$ 300 mil
- Paulo Pimenta (PT): R$ 0,00
- Sanderson (PL): R$ 300 mil
- Zucco (PL): R$ 500 mil
- Senador Paulo Paim (PT): R$ 621.328
- Senador Hamilton Mourão (Republicanos): R$ 1 milhão
- Senador Luis Carlos Heinze (PP): R$ 0,00