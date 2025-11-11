Emendas da bancada gaúcha vão financiar menos de um quinto da ampliação do HPS

HPS conta atualmente com 95 leitos na estrutura. Félix Zucco / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Deputados e senadores gaúchos destinaram R$ 25 milhões à ampliação do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre. O valor representa 17,8% do custo orçado para a construção de uma nova ala (R$ 140 milhões), que deve ter 110 novos leitos. O HPS deve buscar o restante junto ao governo do Estado e a parceiros privados, além de doações. O total disponível para emendas na bancada gaúcha nas duas casas é R$ 415,76 milhões — quase três vezes o necessário para a obra.

Entre os 31 deputados e três senadores do RS, 23 destinaram parte dos seus pouco mais de R$ 12 milhões para a obra no hospital. Fernanda Melchionna (PSOL) foi a que mais indicou recursos para a rubrica: R$ 6 milhões. A maioria dos outros parlamentares indicou valores entre R$ 500 mil e R$ 2 milhões.

Sem obter todo o recurso necessário das emendas de bancada, o HPS espera que os parlamentares se solidarizem no momento de indicar suas emendas individuais. Além disso, a direção busca apoio de entidades e empresas para financiar a obra, e terá uma audiência com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, para pleitear aportes do Piratini. A agenda será no dia 18, às 9h30min.

Também há uma chave Pix disponibilizada para que qualquer pessoa contribua com a expansão do HPS. Os valores são destinados a uma conta da Fundação Pró-HPS, auditada pelo Ministério Público. Os detalhes de como doar estão no site da Fundação Pró-HPS.

Veja quanto indicou cada parlamentar