Em vídeo, Ratinho nega ter dito a Lula que o filho não será candidato a presidente

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, gravou um vídeo desmentindo que tenha dito ao presidente Lula que o filho Ratinho Júnior não será candidato a presidente em 2026. No vídeo, o apresentador diz que fica “muito triste quando vê até a grande imprensa fazendo fake news". A nota sobre o suposto recado a Lula foi divulgada pelo portal R7 e comentada nesta coluna sobre a possibilidade de o governador Eduardo Leite ocupar a vaga, se Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior não forem candidatos.
"Essa semana fizeram uma fake news terrível, dizendo que eu teria ligado para o presidente Lula, dizendo que meu filho não é candidato. Isto é men-ti-ra. Em primeiro lugar, a última vez que eu falei com o presidente Lula foi no meu programa quando entrevistei ele como candidato. Entrevistei todos os candidatos, inclusive ele. Depois disso, eu nunca mais falei com ele. Essa é a primeira. Segundo, não me intrometo na vida política do meu filho. Nunca falei da vida política com ele", disse Ratinho pai.
O desmentido foi publicado pelo apresentador no seu Instagram, nesta quinta-feira (6) pela manhã. Ele reforça na legenda a negativa de que tenha feito qualquer ligação, pedido ou contato com Lula.
Mais tarde, o vídeo foi republicado pelo perfil @ratinhojr.presidente, que tem 42,6 mil seguidores e mistura ações administrativas do governador com resultados de pesquisas e propaganda de Ratinho Júnior como pré-candidato. No post fixado, aparece uma foto de Ratinho sorridente, com a bandeira do Brasil ao fundo e o seguinte texto:
“O Brasil pede renovação...
Chegou a hora de olhar pra frente
Chegou a hora de Ratinho Junior.
Sangue novo, renovação já!”
Presidente da República do Brasil
Em outro, aparecem as fotos de Ratinho e Lula lado a lado com a frase “Na contramão de Lula, Ratinho Junior propõe endurecer leis de combate ao crime organizado”. Na legenda, o autor do post pergunta: “O que você acha? Governador do Paraná, Ratinho Junior afirma que leis de combate ao crime organizado precisam ser mais duras.”