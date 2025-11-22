Eleição para a Assembleia terá protagonismo feminino em Santa Cruz do Sul

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A corrida à Assembleia Legislativa terá protagonismo feminino em Santa Cruz do Sul. O município do Vale do Rio Pardo deverá ter quatro candidatas competitivas

Além de Kelly Moraes (PL), que disputará a reeleição, a vereadora Nicole Weber Covatti (PP), a ex-prefeita Helena Hermany (PSD) e a secretária de Bem-Estar Animal Bruna Molz (Republicanos) devem concorrer.

Cruzando a fronteira

Prefeita reeleita de Santana do Livramento, a delegada Ana Tarouco deixou o PL. O destino mais provável é o PSD.

Ana é cotada para concorrer a deputada estadual, mas teria de renunciar à prefeitura.

Fechou o tempo

Azedou a relação entre o prefeito de Novo Hamburgo, Gustavo Finck, e o presidente da Câmara, Cristiano Coller. Ambos são do PP.

Coller votou contra a reforma da previdência enviada por Finck. Em resposta, o prefeito exonerou os ocupantes de cargos em comissão indicados pelo vereador.

Passando o cadeado

O governo Leite está reconduzindo o engenheiro Luís Fernando Vanacôr à presidência da Empresa Gaúcha de Rodovias.

O plano do Piratini é fechar a estatal após a concessão dos blocos 1 e 2, onde estão estradas geridas pela EGR.

Realocação