Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Agora é que são elas
Notícia

Eleição para a Assembleia terá protagonismo feminino em Santa Cruz do Sul

Município do Vale do Rio Pardo deverá ter quatro candidatas competitivas

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS