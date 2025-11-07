Eduardo Uhlein vence eleição simulada da Ajuris para presidente do Tribunal de Justiça

Tribunal de Justiça elege nova direção em 24 de novembro. Carlos Edler / Agencia RBS

Se os juízes votassem, o desembargador Eduardo Uhlein seria o próximo presidente do Tribunal de Justiça. Na eleição simulada promovida pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), Uhlein teve 261 votos contra 194 do desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, seu concorrente. Foram registrados cinco votos em branco.

A eleição simulada tem somente valor simbólico, já que os juízes não participam da escolha da direção do TJ-RS. Apenas os desembargadores têm direito a voto na eleição que será realizada em 24 de novembro.

A eleição simulada é uma tradição na Ajuris. A edição deste ano foi história pela participação. Foram 460 votantes, recorde em todas as edições. O número representa mais da metade do total de juízes e desembargadores em atividade no Estado, que é de cerca de 860. Participaram 118 dos 163 desembargadores em atividade.

Há anos a Ajuris luta para incluir os juízes na eleição que escolhe o presidente e os demais membros da direção do TJ. Em carta aos associados, o presidente da Ajuris, Cristiano Vilhalba Flores, destacou a participação na eleição simulada e.

“Mais do que a celebração de números expressivos, a Ajuris destaca o espírito de engajamento e compromisso institucional que resultou nessa mobilização recorde. A ampla participação da magistratura reforça a vitalidade da proposta defendida pela associação, de democratização integral no processo de escolha do chefe do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, decisão que atualmente é restrita aos desembargadores”, escreveu Vilhalba Flores.

A carta termina com uma espécie de desabafo: “A mobilização encerrada hoje expressa, de forma clara, a inconformidade da magistratura gaúcha com o sistema atual de escolha e reafirma a necessidade de sua urgente revisão”.

Leia a carta na íntegra

PALAVRA DO PRESIDENTE

CRISTIANO VILHALBA FLORES

PARTICIPAÇÃO HISTÓRICA DOS ASSOCIADOS NA ELEIÇÃO SIMULADA DA AJURIS

A eleição simulada para a Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, promovida pela AJURIS, registrou uma participação histórica, com o maior número de votantes desde a criação da iniciativa. Nesta edição, participaram 460 magistradas e magistrados, sendo que 342 de primeiro grau e 118 de segundo grau.

Encerrado às 14h desta sexta-feira (7/11), o processo de votação apontou 261 votos para o candidato Eduardo Uhlein, 194 votos para o candidato Antonio Vinicius Amaro da Silveira e cinco votos em branco.

Mais do que a celebração de números expressivos, a AJURIS destaca o espirito de engajamento e compromisso institucional que resultou nessa mobilização recorde. A ampla participação da magistratura reforça a vitalidade da proposta defendida pela Associação: a democratização integral do processo de escolha do chefe do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul -decisão que, atualmente, é restrita aos desembargadores.

Trata-se de uma pauta histórica da AJURIS, coerente com o princípio que orienta sua atuação: a defesa da democracia como o regime mais justo e legítimo para reger as relações humanas e institucionais. O modelo vigente, contudo, não reflete plenamente esse princípio, uma vez que reserva a apenas uma parcela da magistratura o direito de escolher sua liderança, ainda que as decisões administrativas desse cargo repercutam sobre toda a carreira.

A mobilização encerrada hoje expressa, de forma clara, a inconformidade da magistratura gaúcha com o sistema atual de escolha e reafirma a necessidade de sua urgente revisão.