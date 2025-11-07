Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Valor simbólico
Notícia

Eduardo Uhlein vence eleição simulada da Ajuris para presidente do Tribunal de Justiça

Candidato da oposição teve 261 votos, contra 194 de Antonio Vinicius Amaro da Silveira

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS