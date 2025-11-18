É de profissionais de saúde que as pessoas com problemas mentais precisam

Homem em surto foi baleado em casa após família chamar polícia para contê-lo. Reprodução / Reprodução

A quem recorrer quando uma pessoa da família que tem problemas mentais ou está sob efeito de drogas entra em surto? A mãe, a avó e a tia de Herick Vargas, de 29 anos, fizeram o que estavam acostumadas a fazer quando o rapaz, esquizofrênico, teve uma crise depois de consumir cocaína. Chamaram o Samu e a Brigada Militar. Do plantonista do Samu, ouviram que a ambulância só iria quando a Brigada já estivesse na casa. A tia ligou quando os brigadianos chegaram, mas a resposta foi que, naquele momento, não havia ambulância disponível.

Resumo da história: a dupla de policiais atirou no rapaz, quando ele já estava dominado, e matou-o na frente da mãe. Feito o “serviço”, as câmeras do uniforme captaram a mulher brigadiana dizendo que era "para-raio de ladaia” e a dupla ri como se estivesse falando de uma festa. O comportamento dos brigadianos tem sido debatido exaustivamente nos últimos dias, por isso a coluna quer discutir o assunto por outro ângulo: o da saúde pública.

Diferentemente da maioria das pessoas com doenças mentais, Herick estava em tratamento. Tinha conseguido entrar num dos melhores hospitais públicos do Brasil, o Clínicas. Tomava remédios, fazia consultas regulares com psiquiatra, psicólogo, educador físico. Estudava, tinha planos. Mas teve uma recaída naquele dia e a família recorreu ao Samu e à Brigada, porque pretendia levá-lo ao hospital. Mesmo assim, o final foi trágico.

Na comovente entrevista que deu ao programa Timeline nesta terça-feira (18), a mãe fez um apelo às autoridades para que a morte do filho sirva para discutir políticas públicas na área da saúde mental. Técnica de enfermagem, ela sabe que essa é uma das maiores carências da área da saúde no Brasil.

A maioria das famílias que tem um parente viciado em drogas ou com doença mental grave não tem acesso rápido a consulta, leito, psicoterapia. No desespero, há mães que amarram os filhos na cama para impedir que fujam ou os trancam em casa, o que está longe de ser uma solução.

Foi por conhecerem essa situação que um vereador e um deputado, médicos de profissão, apresentaram projetos que tentam resolver o problema. Na Câmara de Porto Alegre, o vereador Alexandre Bublitz (PT) apresentou no dia 4 de setembro deste ano o projeto que "institui o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Saúde Mental (SAMU-SM) no município de Porto Alegre”.

Pelo projeto de Bublitz, o SAMU-SM deverá prestar atendimento pré-hospitalar especializado a pessoas em sofrimento psíquico agudo ou em situação de crise, garantindo resposta rápida, humanizada e integrada à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A equipe multiprofissional do SAMU-SM será composta, no mínimo, por um médico psiquiatra ou clínico com capacitação em saúde mental, psicólogo, assistente social, enfermeiro e condutor socorrista.

Na Assembleia, o deputado Thiago Duarte (União Brasil) tem uma série de iniciativas focadas em saúde mental. Doutor Thiago já pediu a revisão da lei estadual antimanicomial, que criminaliza as internações e impede abertura de leitos psiquiátricos nos hospitais. Ele é um forte crítico das falhas na rede pública que não tem psicólogos e psiquiatras para atender os doentes e diz que “os pacientes surtados estão virando criminosos” — o que não era o caso de Herick. Há, também, preocupação com o elevado número de suicídios que poderiam ser evitados com uma política de atenção à saúde mental.

