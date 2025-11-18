Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Herick Vargas
Opinião

É de profissionais de saúde que as pessoas com problemas mentais precisam

Polêmica em relação à atuação da Brigada no caso do rapaz morto quando estava em surto precisa ter consequência

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS