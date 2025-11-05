Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista

Para onde vão as emendas 
Notícia

Duplicação do HPS de Porto Alegre depende do apoio dos deputados e senadores

Bancada gaúcha incluiu obra na lista de 11 rubricas que podem receber emendas do grupo, mas recurso ainda não está garantido

Henrique Ternus

