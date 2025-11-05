Duplicação do HPS de Porto Alegre depende do apoio dos deputados e senadores

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Está nas mãos dos deputados e senadores gaúchos garantir os recursos para viabilizar a obra de ampliação do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, que prevê mais do que dobrar o número atual de leitos. O projeto foi incluído na lista de 11 rubricas habilitadas a receber emendas da bancada gaúcha, decididas após votação do grupo na noite de terça-feira (4).

Este formato representa uma alteração no método de destinação das emendas da bancada. Até então, o grupo já deixava a reunião com a definição de quanto iria para cada projeto, e adicionalmente, os deputados indicavam as emendas individuais a que cada um tem direito.

Agora, uma votação feita entre os parlamentares definiu as prioridades, dentre um rol com mais de 100 pautas pleiteadas à bancada. Cada parlamentar poderá dividir a sua parte, e distribuí-la entre qualquer uma das 11 rubricas escolhidas. Para o orçamento de 2026, a bancada do Rio Grande do Sul terá direito a um total de R$ 415,76 milhões — pouco mais de R$ 12 milhões para cada um dos 31 deputados e três senadores.

Desta forma, um projeto como a ampliação do HPS pode tanto receber o valor total solicitado de R$ 140 milhões, como não receber nada. Cabe aos parlamentares decidirem onde vão aportar os recursos. Há uma expectativa de que os membros da bancada informem, até sexta-feira (7), quanto irão destinar em cada uma das rubricas.

O projeto para o hospital, referência em trauma e queimaduras para todo o Estado, prevê a construção de um novo anexo com 11 mil metros quadrados e pelo menos oito andares, ampliando em 110 o número de leitos disponíveis — atualmente, a instituição opera com 95.

Leia Mais Local onde ficará Casa da Mulher Brasileira em Porto Alegre vai ser decidido na sexta-feira

Também já há uma área pronta para receber o novo prédio, na Rua José Bonifácio, adquirida pelo município ainda no governo de José Fortunati. O terreno já foi limpo e aplanado. O HPS aguarda pelos recursos para dar início às obras.

Com a ampliação, o HPS terá uma ala específica para exames de imagem — incluindo a primeira ressonância magnética do hospital —, salas cirúrgicas e unidades de internação, aliviando a superlotação crônica. A ideia é que a obra comece em 2026, caso os recursos sejam garantidos.

Em busca de apoio, o diretor de Relações Institucionais da Saúde, Paulo Guimarães, percorreu gabinetes no final de outubro, junto da diretora-geral do HPS, Tatiana Breyer. O prefeito Sebastião Melo também engajou na pauta, e reuniu-se recentemente com parlamentares para reforçar a destinação de recursos. A pressão garantiu que a obra fosse, ao menos, incluída entre as rubricas.

Rubricas escolhidas